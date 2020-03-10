ABD'den Taliban'a DEAŞ ile çatışmasında sınırlı destek

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, ABD kuvvetlerinin Taliban'a Afganistan'ın Nangahar vilayetinde DEAŞ ile girdiği çatışmada "sınırlı" ölçüde destek verdiğini açıkladı.

Orgeneral McKenzie, Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kathryn Wheelbarger ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde Orta Doğu ve Afrika'daki operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

McKenzie, ABD ile Taliban arasındaki anlaşmanın 29 Şubat'ta Katar'da imzalanmasından sonra Taliban'ın ABD ve koalisyon kuvvetlerine yönelik saldırı düzenlemediğini ancak örgütün henüz Afgan kuvvetlerine yönelik şiddeti azaltma vaadini de yerine getirmediğini söyledi.

TALİBAN'A DEAŞ KARŞISINDA DESTEK VERDİK



Taliban'ın Afganistan'ın doğusundaki Nangahar'da DEAŞ ile çatışmaya girdiğini belirten McKenzie, "Nangahar vilayetinin güneyinde Taliban'ın DEAŞ'ı sıkıştırıp yok ettiğini izledik. Dünyanın en kötü coğrafyalarından birine sahip olan bu bölgede oldukça etkililer. Burada bizden de sınırlı bir destek aldılar." dedi.

ABD'nin Taliban'a ne tür bir destek verdiğini açıklamayan McKenzie, "Oldukça kanlı bir karmaşaydı ve DEAŞ şu anda Nangahar'da herhangi bir alanı kontrol etmiyor." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın DEAŞ ile ülke genelinde mücadele edebilme kapasitesine sahip olup olmadığına ilişkin bir soruya, McKenzie meselenin kapasiteden çok irade meselesi olduğunu, Taliban'ın DEAŞ ile mücadele etmek istediği kadar El Kaide ile mücadele etmek istemediğini belirtti.

Taliban'ın El Kaide ile mücadele olasılığına ilişkin bir soruya McKenzie, "Bu konuda çok iyimser değilim. Bunu göstermeleri gerekecek. Bu iradelerini henüz göstermiş değiller." değerlendirmesinde bulundu.

14 AYDA ÇEKİLMEYE YÖNELİK PLAN YOK



ABD'nin Afganistan'daki askeri gücünü azaltmaya yönelik sorulara yanıt veren Orgeneral McKenzie, sayıyı 8 bin 600'e düşürmek için asker çekmeye başladıklarını ve orada kalacak kuvvetin ABD'nin stratejik ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olacağını ifade etti.

ABD'nin 14 ay içinde ülkeden tamamen çekilmesinin muhtemel bir krizde tekrar dönüşünü zorlaştırıp zorlaştırmayacağına yönelik bir soruya karşılık McKenzie, "Evet anlaşmada 14 ay içinde tamamen çekilme var ancak bu konuda herhangi bir askeri planımız söz konusu değil. 8 bin 600 asker şu anda bizim taban sayımız." diye konuştu.

Taliban'a güvenmediğini de dile getiren ABD'li komutan, Taliban'ın sözlerini yerine getirdiğini tam görmeden Amerikan hükümetine çekilmeyi tavsiye etmeyeceğini söyledi.

McKenzie, Afgan kuvvetlerinin ABD desteği olmadan ayakta durup duramayacağına ilişkin soruya ise "Bu da bu süreçte keşfedeceğimiz bir şeydir. Yazın ortalarında asker sayımızı 8 bin 600'e düşürmüş olacağız. Sahadaki şartlar bunun altına inip inmeyeceğimiz konusunda fikir verecek." yanıtını verdi.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Wheelbarger da tamamen çekilmenin "istenen nihai hedef" olduğunu, çekilmenin şartlara bağlı gerçekleşeceğini kaydetti.

AA