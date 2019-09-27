ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot desteği

  • Bist 100
    102887
  • Dolar
    5,6789
  • Euro
    6,2007
  • Altın
    274,8150
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine CHP'li 2 belediyeden yalanlama Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine CHP'li 2 belediyeden yalanlama
İstanbul'da tatil edilen okullar hangileri? İstanbul'da bugün tatil olan okullar İstanbul'da tatil edilen okullar hangileri? İstanbul'da bugün tatil olan okullar
Mauricio Isla'dan Ersun Yanal'a: Oynat beni hocam Mauricio Isla'dan Ersun Yanal'a: Oynat beni hocam
Emekliye Ocak zammı En düşük maaşı ne kadar olacak? Emekliye Ocak zammı En düşük maaşı ne kadar olacak?
İstanbul Valiliği: 14 okulda 1 gün süreyle eğitime ara verildi İstanbul Valiliği: 14 okulda 1 gün süreyle eğitime ara verildi
Müjdat Gezen itiraf ediyor: Bu Abdülhamid Atatürk meselesidir Müjdat Gezen itiraf ediyor: Bu Abdülhamid Atatürk meselesidir
BİM'e bugün neler geliyor? BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu BİM'e bugün neler geliyor? BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu
İnanılmaz kurtuluş.. Polis ipten aldı İnanılmaz kurtuluş.. Polis ipten aldı
Alex de Souza'dan derbi paylaşımı: Bu atmosferi özledim Alex de Souza'dan derbi paylaşımı: Bu atmosferi özledim
Son Dakika... Hava Kuvvetleri'nde operasyon! Gözaltılar var Son Dakika... Hava Kuvvetleri'nde operasyon! Gözaltılar var
Milletin düşmanı Müjdat Gezen: Bu Abdülhamid Atatürk meselesidir Milletin düşmanı Müjdat Gezen: Bu Abdülhamid Atatürk meselesidir
Küresel piyasalar veri odaklı seyrediyor Küresel piyasalar veri odaklı seyrediyor
Balıkesir'de polise bağıran 2 şehir eşkıyası tutuklandı Balıkesir'de polise bağıran 2 şehir eşkıyası tutuklandı
Balıkesir'de polise bağıran 2 şehir eşkıyası tutuklandı Balıkesir'de polise bağıran 2 şehir eşkıyası tutuklandı
Şanlıurfa'nın coğrafi işaretleri Avrupa'ya taşınacak Şanlıurfa'nın coğrafi işaretleri Avrupa'ya taşınacak
Etkisiz hale getirilen terörist Gri Liste'de çıktı Etkisiz hale getirilen terörist Gri Liste'de çıktı
Etnospor dünyaya renk katacak Etnospor dünyaya renk katacak
Fatih Terim, Belhanda'yı derbide oynatıp oynatmama konusunda ikilemde! Fatih Terim, Belhanda'yı derbide oynatıp oynatmama konusunda ikilemde!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal derbi öncesi savunmaya çare arıyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal derbi öncesi savunmaya çare arıyor
Fernando Muslera'dan Radamel Falcao'ya videolu terapi! Fernando Muslera'dan Radamel Falcao'ya videolu terapi!
Galatasaray'da derbi primi 5 milyon TL olarak belirlendi Galatasaray'da derbi primi 5 milyon TL olarak belirlendi
Meteorolojiden son dakika 'Marmara' uyarısı Meteorolojiden son dakika 'Marmara' uyarısı
Fikret Orman yeniden aday olacak mı? Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi flaş gelişme Fikret Orman yeniden aday olacak mı? Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi flaş gelişme
14’ünde kaçırdılar, 18’inde infaz ettiler! 14’ünde kaçırdılar, 18’inde infaz ettiler!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 09:06:07 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 09:07:07

ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot desteği

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Aramco saldırılarından dolayı Suudi Arabistan’a 200 asker, bir Patriot hava savunma bataryası ve 4 kısa menzilli radar sistemi sevk edileceğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a yönelik son saldırıların ışığında ve onların talebi üzerine, Bakan Mark Esper, ABD'nin krallığa şu ekipmanları sevk edileceğini duyurdu: Bir Patriot bataryası, 4 sentinel radar ve yaklaşık 200 asker." dedi.

Hoffman, bu sevkiyatın, Suudi Arabistan'ın sivil ve askeri alt yapılarını korumaya yönelik hava ve füze savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Bakanın ek kuvvetlerin hazırlanmasına onay verdiğini kaydeden Sözcü, "Bakan ayrıca, sevkiyata hazır emri için ek kuvvetlerin hazırlanmasına onay verdi. Bunları sevk etmek konusunda henüz herhangi bir karar yokken bu kuvvetler harbe hazırlık durumu sağlayacaktır. Bu ek kuvvet, 2 Patriot bataryası ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi'ni de kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Hoffman, bu adımların ABD'nin ortaklarına bağlılığının göstergesi olduğunu belirterek, "Diğer ülkeler de İran'ın getirdiği felaketleri dile getirdi ve onlara da Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklemek için uluslararası çabalara destek vermesi çağrısında bulunuyoruz." vurgusu yaptı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ