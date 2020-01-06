ABD'den sonra bir tehdit de onlardan: Trump’ı tehdit eden İran’ı Tomahawk ile vurmaya hazır

Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Süleymani'nin ölümü sonrası tansiyon artarken, iki ülkeden de arka arkaya tehdit mesajları gelmeye devam ediyor.

İNGİLTERE: ABD'YE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

İngiliz The Sun, İngiliz ordu çevrelerine yakın olduğunu belirttiği ve adını açıklamadığı bir kaynağın, İngiltere'nin İran'a ilk saldıran taraf olma niyetinde olmadığını ama denizaltı filosuyla ABD'ye destek vermeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

"TOMAHAWK İLE VURACAĞIZ"

Potansiyel askeri operasyona, Tomahawk füzeleriyle donatılan Astute sınıfı denizaltılarının katılabileceği kaydedildi.

PLAN BAŞBAKANA SUNULACAK

İlgili teklifin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a, tatilden döndükten sonra sunulacağı ifade edildi.

Gazete ayrıca Irak'a, kurtarma operasyonlarına ihtiyaç duyulması halinde devreye girecek seçkin özel kuvvet askerlerinin gönderildiğini bildirdi. Irak güvenlik güçlerine eğitim veren 400 İngiliz askere, diplomatların ve kendilerinin güvenliklerini artırma emri verildi.