ABD'den sonra bir tehdit de onlardan: Trump’ı tehdit eden İran’ı Tomahawk ile vurmaya hazır
İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Tahran ve Washington arasında yarattığı gerilim sonucu Ortadoğu'da savaş çıkması durumunda, İngiltere'nin İran'ı nükleer denizaltılardan füzelerle vurmaya hazır olduğu belirtildi.
Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürüldü.
Süleymani'nin ölümü sonrası tansiyon artarken, iki ülkeden de arka arkaya tehdit mesajları gelmeye devam ediyor.
İNGİLTERE: ABD'YE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ
İngiliz The Sun, İngiliz ordu çevrelerine yakın olduğunu belirttiği ve adını açıklamadığı bir kaynağın, İngiltere'nin İran'a ilk saldıran taraf olma niyetinde olmadığını ama denizaltı filosuyla ABD'ye destek vermeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.
"TOMAHAWK İLE VURACAĞIZ"
Potansiyel askeri operasyona, Tomahawk füzeleriyle donatılan Astute sınıfı denizaltılarının katılabileceği kaydedildi.
PLAN BAŞBAKANA SUNULACAK
İlgili teklifin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a, tatilden döndükten sonra sunulacağı ifade edildi.
Gazete ayrıca Irak'a, kurtarma operasyonlarına ihtiyaç duyulması halinde devreye girecek seçkin özel kuvvet askerlerinin gönderildiğini bildirdi. Irak güvenlik güçlerine eğitim veren 400 İngiliz askere, diplomatların ve kendilerinin güvenliklerini artırma emri verildi.
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