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29 Ekim 2019 Salı 08:43:09 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 10:05:17

ABD'den skandal Türkiye çıkışı! PKK/PYD sevici McGurk'tan alçak iftira

ABD'nin eski DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, terör örgütü Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun İdlib'de olmasına dikkat çekerek, Türkiye'ye yönelik ithamlarda bulundu.

Brett McGurk, Washington Post gazetesinde "Bağdadi'nin ölümü Suriye'de neyi kaybettiğimizi vurguluyor" başlığıyla yayınlanan makalesinde, Bağdadi'nin öldürülmesinin uygar dünya için kutlanası bir olay olduğunun altını çizdi. 

McGurk, YPG'li komutandan plaket alırken

BAĞDADİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

ABD'nin eski DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi, makalesinin bir bölümünde de, Türkiye'yi suçlayıcı ithamlarda bulundu:

"Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var." diyen McGurk, Bağdadi'nin Türkiye'nin askeri gözlem noktalarının olduğu İdlib'de bulunmasına atıfta bulunarak, ABD'nin operasyonu Türkiye'den habersiz gerçekleştirdiğini de iddia etti.

Brett McGurk, makalesinde yine Suriye'de gelişiminde katkı sağladığı terör örgütü YPG'yi savunarak, ABD'nin Suriye'de istihbarat için Türkiye'ye değil YPG'ye başvurmak zorunda kaldığını öne sürdü. 

KENDİ BAŞKANI, "SELEFİM DEAŞ'I KURDU" DEMİŞTİ

McGurk, DEAŞ'la ilgili Türkiye'yi suçlamaya kalksa da dünya kamuoyu biliyor ki; ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın varlığından eski Başkan Barack Obama'yı sorumlu tutmuştu.

BAĞDADİ İDLİB'DE "GERÇEKTEN" ÖLDÜRÜLDÜ İSE, YPG BÖLGESİNDEN GEÇTİ

ABD yönetimi, Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyursa da, DEAŞ liderinin YPG'nin, dolayısıyla ABD askerlerinin ve Suriye rejiminin kontrolündeki bölgelerden geçmeden İdlib'e 'uçarak konması' gerçek dışı görülüyor.

İstihbarat verileri, ABD'nin kendisiyle işi biten Bağdadi'yi, daha önce de ellerindeki DEAŞ'lıları farklı bölgelere dağıtan YPG'li teröristlerin eliyle İdlib'e geçirdiği yönünde.

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