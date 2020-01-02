ABD'den 'savaşmaya hazırız' mesajı! Dengeleri değiştirecek Rusya hamlesi

2018'de faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanan ve Virginia'da tesis edilen '2.Filo' 2019'un son gününde tamamen faaliyete geçti.

Mayıs 2018'den bu yana süren çalışmalardan sonra, 2. Filo kısa süre önce operasyonları yürütmek için karada küçük geçici komuta yerleri kurarak İzlanda yakınlarında bir tatbikatı gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 2. Filo Komutanlığı Amiral Yardımcısı Andrew Lewis, 'Karmaşık küresel güvenlik ortamında, müttefiklerimiz ve rakiplerimiz, dünyanın en aktif nakliye hatlarının çoğunun Kuzey Atlantik'te bulunduğunun farkındalar. Kuzey Kutbu'ndaki su yollarının açılmasıyla birleştiğinde, bu rekabetçi alanda 2. Filo'nun gerek duyulduğunda ülkemizin bölgede savaşmaya hazır olmasını sağlayacaktır.' dedi.

2. Filo'nun Filo'ya bağlı grupların ve görev güçlerinin birlikte iyi çalışabilmesini sağlamak için, üst düzey tatbikatların yapıldığı belirtiliyor.

2. Filo liste görevlerinin en başında, Kuzey Kola Yarımadası'ndan Kuzey Atlantik'e giderken Norveç sahili boyunca Barents Denizi'ne giden Rus denizaltılarını yakından takip edecek.

OBAMA FESHETMİŞTİ

1950 yılında kurulan 2. Filo, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı mücadelede önemli rol oynamıştı. Ancak 2011 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından feshedilmişti.

ABD Donanması, geçtiğimiz yılın mayıs ayında da 2. Filo'nun canlandırıldığını açıklamıştı.

Ayağa kalktığı günden bu yana 2. Filo, Deniz Kuvvetleri Avrupa adına bu yılki Baltık Operasyonları tatbikatını yürütmekle görevlendirildi. Bölgedeki Rus denizaltı faaliyetinin yeniden ortaya çıkmasıyla, ABD bölgedeki askeri varlığını artırmaya çalışıyor.