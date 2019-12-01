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01 Aralık 2019 Pazar 13:26:58 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 13:29:12

ABD'den şaşırtan Türkiye çıkışı: Bunun önünü açacağım

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch iki hafta önce yaptığı açıklamaların tam tersi yeni bir açıklama yaparak ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 ve F-35 kriziyle ilgili "Türkiye’ye sert yaptırımlar uygulanmasının önünü açacağım. Bu, er ya da geç olacak" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi konusunda dünya çapında yayın yapan Defense News dergisinde yer alan makalede Trump'ın Kongre'den gelen yaptırımları bekleterek Türkiye'ye karşı 'hoşgörülü' davrandığı belirtilen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, “Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla sert yaptırımlar uygulanmasının önünü açacağım. Bu, er ya da geç olacak” ifadelerini kullandı.

Dergiye konuşan Risch, Türk askerlerinin F-35 sürecinden çıkarıldığını ve ABD’den ayrıldığını söylerken, “Bunu yapmamız önemli çünkü dünyanın ve özellikle NATO müttefiklerinin bu konuda ciddi olduğumuzu bilmesi önemli” açıklamasını yaptı.

Makalede ayrıca ABD Temsilciler Meclisi’nin baskısına rağmen ABD hükümetinin yaptırım konusunda harekete geçmediği belirtildi.

'YAPTIRIM TASARISINI ŞİMDİ GEÇİRMEMEK EN İYİSİ' DEMİŞTİ

İki hafta önce ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Jim Risch, "Muhtemelen, yaptırım tasarısını şimdi geçirmemek en iyisi" ifadesini kullanmıştı. 

Risch, "ABD'nin bu ilişkinin (Ankara-Washington) altını oymak istemiyor, fakat o silah satışı tamamlanmamalı" demişti. 

Senatör Jim Risch, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılan beş Cumhuriyetçi'den biriydi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldikten sonra Türkiye açısından oldukça kritik bir hamlede bulunmuştu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA TÜRKİYE KARŞITI TASARIYI ENGELLEDİ

Graham, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşanan 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak kabul eden ve Temsilciler Meclisi’nde 29 Ekim’de yapılan oylamayla kabul edilen tasarının Senato’da görüşülmesini engellemişti.

Lindsey Graham, ''Senatörler tarihi ballandırmamalı ya da onu yeniden yazmamalı'' diyerek tasarının Senato’da görüşülmesini bloke etmişti.

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