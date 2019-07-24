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24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:31:05 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:31:52

ABD'den Rusya ve Esed rejimine 'İdlib' kınaması

ABD yönetimi, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırıları kınadı.

ABD yönetimi, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'in Marratinnuman ilçesine yapılan hava saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'nin sivilleri hedef alan saldırıları kınadığını belirten Ortagus, Rusya ve Esed rejimi tarafından 3 aydır devam eden hava saldırılarının çocuk ve sivilleri katlettiğini, bölgeyi daha istikrarsız hale getirdiğini ve en az 330 bin insanın içinde bulunduğu güç olan yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Morgan Ortagus, "Bu devam eden saldırılar, Esed rejimi ve müttefiklerinin bölgedeki sorunlara silahlı bir çözüm bulma konusundaki isteklerini gösteriyor. Bu saldırılar çaresizliğin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Bununla beraber Rusya ve rejimin sivil yapıları ve Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışan sağlık merkezlerini kasten vurarak uluslararası hukuku yok saydığını belirten Ortagus, başta Beyaz Baretler olmak üzere bir çok insani yardım gönüllüsü ve ambulans sürücülerinin bile hedef alınmasına dikkati çekti.

Ortagus, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce iki Beyaz Baret gönüllüsü, hava saldırılarında yaralanan insanlara yardım ederken öldürüldü. Ayrıca Rusya ve rejim, son 2 ayda Güney İdlib'deki 3'ü BM tarafından desteklenen en az 8 su tesisini yok etti. Bu tesisler BM'ye göre en az 250 bin kişiye içme suyu sağlıyordu."

Öte yandan, söz konusu saldırıların siyasi gelişmeleri de olumsuz etkilediğini kaydeden Morgan Ortagus, "Rusya ve Esed rejimini, bölgede ilan edilen ateşkese uymaya ve BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca hava saldırılarının sebep olduğu insani krize cevap verebilecek bir koridor açmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. 

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın olmak üzere 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

(AA)

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