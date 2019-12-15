ABD'den Rus hava savunma sistemleri ile Çin savaş gemilerine karşı yeni füze önlemi
ABD’li General John Rafferty, Rusya hava savunma sistemleri ile Çin savaş gemilerine karşı koymak için Precision Strike Missile (PrSM) füzesinin 10 Aralık'ta başarıyla test edildiğini belirtti. Rafferty, yeni füzenin ATACMS taktik füze sisteminin yerini alacağını kaydetti.
Breaking Defense'e konuşan ABD’li General John Rafferty, füzenin öncelikle Avrupa operasyon sahasında Rus hava sistemlerine karşı bir önlem olarak kullanılacağını belirtti.
PrSM füzesinin aynı zamanda, Pasifik Okyanusu’nda Çin savaş gemilerine karşı koymak için de tasarlandığını belirten Rafferty,yeni füzenin ATACMS taktik füze sisteminin yerini alacağını kaydetti.
PrSM FÜZESİ BAŞARIYLA TEST EDİLDİ
Seleflerinden daha küçük olan PrSM füzesinin, 10 Aralık’ta New Mexico’daki White Sands poligonunda başarıyla test edildiği belirtildi.
2023 yılında hizmete girmesi beklenen PrSM’nin, iki yıl sonra radyo emisyonlarına bağlı olarak hareket halindeki hedefleri izleme ve yok etme özelliğiyle donatılarak güncellenmesi planlanıyor.
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- ABD'den Rus hava savunma sistemleri ile Çin savaş gemilerine karşı yeni füze önlemi
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