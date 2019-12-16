ABD'den petrol için yeni sevkıyat

Suriye’de, PKK/YPG işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonra, bu bölgelere binlerce TIR’lık askeri ve lojistik sevkıyat yaptı. ABD’nin, petrol sahaları yakınlarında bulunan askeri üs ve noktalarına sevkıyatı önceki gün de devam etti. Irak'ta konuşlu ABD unsurları, El Valid Sınır Kapısı üzerinden, Haseke’nin güneyindeki Deyrizor kentinde bulunan petrol sahalarına sevkıyat yaptı. 100 TIR’dan oluşan lojistik konvoyda, 4x4 pikaplar, ambulanslar, minibüsler ve akaryakıt yüklü araçlar yer aldı. Pentagon, Barış Pınarı Harekâtı'ndan sonra, PKK/YPG işgalindeki bölgeden askerlerinin büyük çoğunluğunu çektiğini duyurmuştu. Suriye’de yaklaşık 600 asker bulundurduğunu açıklayan ABD, Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde, toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.