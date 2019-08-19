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19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:42:54 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:44:02

ABD'den orta ölçekli füze denemesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta ölçekli seyir füzesini denediklerini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, konvansiyonel yapılandırılmış karada konuşlu bir seyir füzesini California'nın San Nicolas adasında test etti. Test edilen füze mobil fırlatıcısından çıktı ve 500 kilometreden fazla bir uçuştan sonra isabetli şekilde hedefini vurdu." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu denemeyle elde edilen verilerin, orta ölçekli füzelerin geliştirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

İNF ANLAŞMASI KAPSAMINDA YASAKTI

Denenen seyir füzesinin, ABD'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 8 Aralık 1987'de ile imzaladığı ve yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasak olduğu ortaya çıktı.

INF Anlaşması, ABD ile Rusya'nın menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan karada konuşlu nükleer ve konvansiyonel füzeleri geliştirmesini yasaklıyordu.

İNF ANLAŞMASI BU AY SONA ERDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu ay başında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini açıklamıştı.

ABD de daha önce Rusya'nın INF Anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek anlaşmadan tek taraflı çekildiğini duyurmuştu.

(AA)

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