15 Ocak 2020 Çarşamba 23:11:43 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 23:18:29
ABD'den Mısır'a AA çağrısı
ABD Dışişleri Bakanlığı; "Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve özgür medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz" denildi.
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