  • Bist 100
    102686
  • Dolar
    5,5623
  • Euro
    6,2083
  • Altın
    254,9320
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'den Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı ABD'den Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı
Nijerya'da Şii Nijerya İslami Hareketi'nin faaliyetleri yasaklandı Nijerya'da Şii Nijerya İslami Hareketi'nin faaliyetleri yasaklandı
ABD'li mimarlardan sınırları yıkan proje! Meksika sınırına tahterevalli kurdular ABD'li mimarlardan sınırları yıkan proje! Meksika sınırına tahterevalli kurdular
'Avcı kız' operasyonunda 55 kişi tutuklandı 'Avcı kız' operasyonunda 55 kişi tutuklandı
Dünyanın en güçlü yapıştırıcısını böyle test ettiler! İşte sonuç Dünyanın en güçlü yapıştırıcısını böyle test ettiler! İşte sonuç
Dünyanın en güçlü yapıştırıcısını böyle test ettiler! İşte sonuç Dünyanın en güçlü yapıştırıcısını böyle test ettiler! İşte sonuç
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı
Irak'ta Haşdi Şabi'nin büroları tüm vilayetlerde kapatıldı Irak'ta Haşdi Şabi'nin büroları tüm vilayetlerde kapatıldı
Ukrayna, Rus gemisine resmi olarak el koydu Ukrayna, Rus gemisine resmi olarak el koydu
Kastamonu'da otomobil kazası: Aynı aileden 5 yaralı Kastamonu'da otomobil kazası: Aynı aileden 5 yaralı
Tunceli Pertek'te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı Tunceli Pertek'te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Tottenham, Real Madrid'i tek golle geçti Tottenham, Real Madrid'i tek golle geçti
Son dakika... Başkan Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapılan MGK toplantısı sona erdi Son dakika... Başkan Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapılan MGK toplantısı sona erdi
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Masa başında bitmesini arzu ediyoruz Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Masa başında bitmesini arzu ediyoruz
Interpol'den Hindistan'a Dr. Naik için kırmızı bülten reddi Interpol'den Hindistan'a Dr. Naik için kırmızı bülten reddi
Malatya'da arazi yangını 7,5 saatte söndürüldü Malatya'da arazi yangını 7,5 saatte söndürüldü
Hafter'in "Trablus'a dış destekli hava saldırısı hazırlığında olduğu" iddiası Hafter'in "Trablus'a dış destekli hava saldırısı hazırlığında olduğu" iddiası
THY'den Afrika'da yeni hat THY'den Afrika'da yeni hat
ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Denizli Pamukkale'de hurda deposundaki yangın söndürüldü Denizli Pamukkale'de hurda deposundaki yangın söndürüldü
"İdlib'in 90 günden uzun süredir bombalanması kıyıma neden oldu" "İdlib'in 90 günden uzun süredir bombalanması kıyıma neden oldu"
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Terörle mücadele hukuk içerisinde yürütülüyor Kamu Başdenetçisi Malkoç: Terörle mücadele hukuk içerisinde yürütülüyor
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 1,18 ton uyuşturucu ele geçirildi İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 1,18 ton uyuşturucu ele geçirildi
Muğla'da satılık köpek ilanlarıyla dolandırıcılık Muğla'da satılık köpek ilanlarıyla dolandırıcılık

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 22:35:46 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 22:38:03

ABD'den Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı

ABD yönetiminin, Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya toplamda 1,5 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği bildirildi.

Pentagon'a bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiği konusunda Kongrenin bilgilendirdirildiği kaydedildi.

Üç ayrı paket halinde onaylanan silah satışlarının her biri için Kongreye ayrı ayrı mektuplar gönderen ajans, Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya toplamda 1,5 milyar dolarlık silah satışına onay verildiğini bildirdi.

Buna göre, Mısır'ın 554 milyon dolar karşılığında "Oliver Hazard Perry" tipi savaş gemileri, FMC füze botları ve MHC/CMH mayın arama gemileri için teknik desteğin yanı sıra 25 ve 28 metrelik iki hızlı devriye botu satışının yer aldığı kaydedildi.

Güney Kore'nin ise 950 milyon dolar karşılığında elinde bulundurduğu 30 adet RQ-4 Block tipi insansız hava aracı için lojistik destek, uçuş eğitimi, iletişim ekipmanı, parça ve bakım desteği alacağı belirtildi.

Ayrıca Kanada'nın da 44 milyon dolar kaşılığında 152 adet MIDS-JTRS gelişmiş askeri iletişim ekipmanı, teknik destek ve parçalarını alacağı kaydedildi.

(AA)

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
'Avcı kız' operasyonunda önemli gelişme!
CHP'li başkan, kardeşini belediye şirketi müdürü yaptı
Dünyanın en güçlü yapıştırıcısını böyle test ettiler! İşte sonuç
İran'dan Trump'a "Bolton'un savaşa susamışlığını reddet" mesajı
Bakan Selçuk'tan kamu işçisine zam pazarlığı açıklaması
TCG Bayraktar, Barselona'dan ayrıldı
Yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü
"İlk 6 ay sadece anne sütü"
'Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmayı FETÖ sonlandırdı'
Genç kadına markette iğrenç taciz
"Fırat'ın doğusuna askeri harekat kaçınılmazdır"
Geri dönüş başladı: 3 ayda 10 milyar dolar geldi
İslamoğlu'na Diyanet'ten çok sert Hz. Hatice tepkisi
İşte kuzeninin vurulduğu an! 'Palalı Sabri' hakkında şok iddia
ABD düğmeye bastı! Asker talebinde bulundular!
Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya'yı kızdıran yorum
Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkeye ulaştıracak
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bu tuzağa düşmeyin!
Türkiye'den flaş bir hamle daha
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ