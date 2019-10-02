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02 Ekim 2019 Çarşamba 20:38:17 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:52:50

ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi

ABD Hava Kuvvetleri, Minuteman 3 kıtalararası balistik füzesini Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatarak test etti.

TM Dİjital Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde yer alan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden Türkiye saati ile 11:13'te kıtalararası balistik füze olan Minuteman 3'ü test ettiğini duyurdu.

Kıtalararası balistik füzenin 6 bin kilometreden fazla uçarak Marshall Adaları'da bir mercan adası olan Kwajalein Atoll'daki önceden belirlenen hedefe isabet ettiği kaydedildi.

Uzmanlar ABD Hava Kuvvetleri’nin bu testinin, son günlerde Rusya'nın yaptığı nükleer başlık taşıyabilen Topol-M adlı kıtalararası füzesininin testlerine karşılık olarak yapıldığını nitelendirdi.

LGM-30 Minuteman, ABD yapımı (Boeing) kıtalararası balistik bir füze olup yaklaşık 12 bin kilometre menzile, 30 mach (ses hızının 30 katı) hıza sahip. Bin 200 kilometre irtifaya çıkabilen füze 90 ton ağırlığında. Dağınık tertipteki sabit beton mevzilerde ve demiryolu trenlerinde seyyar olarak kullanılan, nükleer harp başlığı ile teçhiz edilmiş, üç kademeli, katı yakıtlı, benzer balistik füzelerden daha basit, daha küçük ve hafif. Yüksek derecede otomatik, uzak harekâtta bulunacak şekilde imal edilmiştir. LGM-30 Minuteman III sürümü çok sayıda bağımsız olarak hedeflerine yöneltilebilen dönüş bölmeleri bırakabilir ve bunların nüfuz etme gücü hedeflere etkili olur. Amerika'nın karada üslenmiş tek kıtalararası balistik füzesidir. Açık kaynaklardan elde edilen son bilgilere göre Washington, en az 2020’nin sonuna kadar kullanılabilecek 450 füzeyi elinde bulunduruyor.

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