ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın 98 adet F-15J uçağını 'Süper Avcı' konfigürasyonuna yükseltmek üzere Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık muhtemel Dış Askeri Satış yapma kararını onayladı." ifadesi kullanıldı.

Satışın Japon hava kuvvetlerine kritik bir savunma kabiliyeti sağlayacağı ifade edilen açıklamada, "Teklif edilen ekipman ve destek satışı, bölgedeki temel askeri dengeyi bozmayacak." denildi.

Açıklamada, satış onayı konusunda ABD Kongresine tebligat gönderildiği ifade edildi.

Kongrenin 30 gün içinde itiraz etmemesi durumunda satış işlemleri başlıyor.

(AA)