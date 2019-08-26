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26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:12:19 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:15:13

ABD'den İsrail'e Suriye'deki İran unsurlarını vurma desteği

ABD yönetimi, İsrail'in Suriye'de İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedefleri vurmasına destek verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Pompeo'nun, Suriye'deki bazı hedefleri vuran İsrail yönetimine destek verdiği açıklamada, "Bakan Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusundan (DMO) kaynaklanan tehditlere karşı İsrail'in kendini savunma ve bölgedeki İsrail varlıklarına karşı muhtemel saldırıları önlemek için harekete geçme hakkını savunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Pompeo ile Netanyahu'nun, "İran'ın Suriye'deki bazı bölgeleri kendi çıkarları için nasıl kullandığını" tartıştıkları da belirtildi.

Netanyahu'nun Pompeo'ya, "Her nerede olursa olsun, İsrail'i tehdit eden tüm DMO unsurlarını vuracaklarını ifade ettiği" bilgisi de açıklamada yer aldı.

İsrail ordusu, cumartesi günü akşam saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Suriye'den İsrail'e çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesinin planlandığı iddia edilmişti.

(AA)

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