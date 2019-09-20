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20 Eylül 2019 Cuma 20:10:14 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 20:25:41

Suriye'de YPG/PKK'ya destek veren Trump, yaptırım uyguladığı İran'ı teröre destek vermekle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ulusal bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıklarken aynı zamanda "İran'ın dünya üzerinde terör yapan ve teröre destek veren ülkeler arasında bir numara" olduğunu ifade etti. Suriye'de YPG/PKK terör örgütlerine destek veren Trump'ın ABD için ciddi bir tehlike olabileceğini göstermektedir.

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, "ABD, her zaman hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'ın şu anda pratikte "beş parasız" olduğunu kaydederek, "Aslında problemi çok kolay çözebilirlerdi. Yapmaları gereken tek şey terörle yollarını ayırmaktı. Bildiğiniz gibi, İran dünya üzerinde terör yapan ve teröre destek veren ülkeler arasında bir numara." diye konuştu.

HAZİNE BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanlığı da getirilen yaptırımlara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin terörle mücadele yetkisi kapsamında, yaptırımların, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirketi kapsadığını açıkladı.

Açıklamada, İran Merkez Bankasının, İran Devrim Muhafızlarına, bu orduya bağlı Kudüs Gücü'ne ve "terörist bağlantılarına" milyarlarca dolar sağladığı vurgulandı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de getirilen yaptırımlara ilişkin, "İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik küstah saldırısı kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Mnuchin, bu yaptırımlarla birlikte İran'ın tüm fonlarının kesileceğini söyledi.

AA

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