10 Ocak 2020 Cuma 19:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 19:16:12
ABD'den İran'a yaptırım: 8 üst düzey İranlı yetkiliyi listeye aldı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Mnuchin İran'a yönelik yeni yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Pompeo, 8 üst düzey İranlı yetkili yaptırım listesine alındığını duyurdu.
Pompeo'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
- 8 üst düzey İranlı yetkili yaptırım listesine alındı.
- Süleyma'nin ABD büyükelçiliklerine saldırmayı planlıyordu. Büyük çapta saldırılar planlıyordu.
ABD'NİN HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN DA AYNI AÇIKLAMA GELDİ
ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.
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