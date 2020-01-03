03 Ocak 2020 Cuma 15:19:35 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 15:36:24
ABD'den İran'a çağrı: Tansiyonu düşürmekten yanayız
Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürülmesi üzerine ABD'den, 'tansiyonu düşürmekten yanayız' çağrısı geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yapılan suikastin ardından açıklama yaptı. Pompeo, "İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız" dedi.
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