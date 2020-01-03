ABD'den İran'a çağrı: Tansiyonu düşürmekten yanayız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yapılan suikastin ardından açıklama yaptı. Pompeo, "İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız" dedi.