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09 Ocak 2020 Perşembe 09:13:18 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 09:22:29

ABD'den İran krizini tırmandıracak hamle! En büyük suikast timi bölgeye gidiyor

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ABD üslerinin bombalanması sonrası Pentagon yönetimi ABD’nin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı’nı bölgeye gönderme kararı aldı.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile bölgede artan gerilime karşılık, ABD Ortadoğu'ya suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı’nı gönderdi.

Amerikan Politico haber sitesine göre bir Pentagon yetkilisi ABD’nin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı’nın Irak’a gönderileceğini açıkladı.

ÖLDÜRME STRATEJİSİ İZLEYECEKLER

1984 yılından bu yana aktif olan 75. Ranger Alayı, 3 bin 632 kişilik hafif piyade özel operasyon birliği olarak biliniyor. Ranger’ların bölgeye gönderilmesi ABD’nin açıkça Yüksek Öneme Haiz Hedefleri (High Value Targets – HVT) öldürme stratejisi izleyeceğini de ortaya koyduğu yorumuna neden oldu.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ABD ve İran arasında gerilim artırmış, Trump Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker gönderme kararı almıştı. Irak'ta bulunan ABD vatandaşlarına da ülkeye dönüş çağrısı yapılmıştı.

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