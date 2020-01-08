  • Bist 100
    112965
  • Dolar
    5,9523
  • Euro
    6,6201
  • Altın
    301,8700
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ceren’in katili Özgür Arduç'un 'akıl sağlığı' raporuna ulaşıldı! Ceren’in katili Özgür Arduç'un 'akıl sağlığı' raporuna ulaşıldı!
TürkAkım doğal gaz boru hattı açılıyor TürkAkım doğal gaz boru hattı açılıyor
Trabzonspor hazırlık maçında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor hazırlık maçında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı
ABD'den İran krizini tırmandıracak hamle! En büyük suikast timi bölgeye gidiyor ABD'den İran krizini tırmandıracak hamle! En büyük suikast timi bölgeye gidiyor
Türkiye, Fas tarafından çelik ithalatına getirilen antidamping önlemine karşı açtığı davayı kazandı Türkiye, Fas tarafından çelik ithalatına getirilen antidamping önlemine karşı açtığı davayı kazandı
4 gün önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku aranıyor 4 gün önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku aranıyor
Tolgahan Sayışman'ın Eşi Almeda Abazi Canlı Yayında Oğlu İçin Ağladı! Tolgahan Sayışman'ın Eşi Almeda Abazi Canlı Yayında Oğlu İçin Ağladı!
İlyas Salman kaç yaşında? İlyas Salman kimdir, nereli? İlyas Salman kaç yaşında? İlyas Salman kimdir, nereli?
Ünlü tenisçiler, Avustralya'ya destek için korta çıkıyor Ünlü tenisçiler, Avustralya'ya destek için korta çıkıyor
Afşinli delikanlıyla evlenen Moldovalı gelin Nicolea, Müslümanlıkla şereflendi Afşinli delikanlıyla evlenen Moldovalı gelin Nicolea, Müslümanlıkla şereflendi
Bakan Soylu'dan yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlere uyarı Bakan Soylu'dan yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlere uyarı
Sevda Demirel'in annesi, kızının Neslihan Doğrusöz ile olan ilişkisini öğrenince hastanelik oldu Sevda Demirel'in annesi, kızının Neslihan Doğrusöz ile olan ilişkisini öğrenince hastanelik oldu
Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı' kitabı Başkan Erdoğan'dan Putin'e 'Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı' kitabı
Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları neden farklı? Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ne? Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları neden farklı? Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ne?
Libya UMH Başkanı Serrac ile AB Konseyi Başkanı görüştü Libya UMH Başkanı Serrac ile AB Konseyi Başkanı görüştü
Jesse Sekidika için Eskieşhirspor'dan resmi açıklama Jesse Sekidika için Eskieşhirspor'dan resmi açıklama
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: İran saldırısını kınıyoruz NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: İran saldırısını kınıyoruz
Galatasaray'da 6 futbolcuyla yollar ayrılıyor Galatasaray'da 6 futbolcuyla yollar ayrılıyor
Tolga Ciğerci: Fenerbahçe'de boş mukaveleye imza atarım Tolga Ciğerci: Fenerbahçe'de boş mukaveleye imza atarım
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm bugün mü? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm bugün mü? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Gaziantep'teki seçim sandıkları, kediler için sıcak yuvaya dönüştürüldü Gaziantep'teki seçim sandıkları, kediler için sıcak yuvaya dönüştürüldü
Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'ten fikstür tepkisi: Adalet yok gibi gözüküyor Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'ten fikstür tepkisi: Adalet yok gibi gözüküyor
'Demet Akalın 80 bin TL'nin acısını ekibinden çıkardı' iddiası 'Demet Akalın 80 bin TL'nin acısını ekibinden çıkardı' iddiası
Abdullah Avcı: Transfer konusunu başkanla görüşeceğim Abdullah Avcı: Transfer konusunu başkanla görüşeceğim

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ocak 2020 Çarşamba 16:35:16 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 16:39:11

ABD'den İran krizini tırmandıracak hamle! En büyük suikast timi bölgeye gidiyor

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ABD üslerinin bombalanması sonrası Pentagon yönetimi ABD’nin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı’nı bölgeye gönderme kararı aldı.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile bölgede artan gerilime karşılık, ABD Ortadoğu'ya suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı’nı gönderdi.

Amerikan Politico haber sitesine göre bir Pentagon yetkilisi ABD’nin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı’nın Irak’a gönderileceğini açıkladı.

ÖLDÜRME STRATEJİSİ İZLEYECEKLER

1984 yılından bu yana aktif olan 75. Ranger Alayı, 3 bin 632 kişilik hafif piyade özel operasyon birliği olarak biliniyor. Ranger’ların bölgeye gönderilmesi ABD’nin açıkça Yüksek Öneme Haiz Hedefleri (High Value Targets – HVT) öldürme stratejisi izleyeceğini de ortaya koyduğu yorumuna neden oldu.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ABD ve İran arasında gerilim artırmış, Trump Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker gönderme kararı almıştı. Irak'ta bulunan ABD vatandaşlarına da ülkeye dönüş çağrısı yapılmıştı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ