  • Bist 100
    100077
  • Dolar
    5,6703
  • Euro
    6,2583
  • Altın
    281,9750
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiltere Başbakanı Johnson anlaşmasız Brexit oylamasını kaybetti, erken genel seçim istedi İngiltere Başbakanı Johnson anlaşmasız Brexit oylamasını kaybetti, erken genel seçim istedi
YouTube'a "çocuk hakları ihlalinden" 170 milyon dolar ceza YouTube'a "çocuk hakları ihlalinden" 170 milyon dolar ceza
Son dakika... Gri kategorideki Harun Başlık etkisiz hale getirildi Son dakika... Gri kategorideki Harun Başlık etkisiz hale getirildi
Galatasaray'da imza şov! Yeni transferler tanıtıldı Galatasaray'da imza şov! Yeni transferler tanıtıldı
İngiltere Merkez Bankası 'anlaşmasız çıkış senaryosunu' yumuşattı İngiltere Merkez Bankası 'anlaşmasız çıkış senaryosunu' yumuşattı
Hollanda'yı da geçtik! Yarı finaldeyiz... Hollanda'yı da geçtik! Yarı finaldeyiz...
"Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlalleri çatışmaları alevlendiriyor" "Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlalleri çatışmaları alevlendiriyor"
ABD'den İran Devrim Muhafızları istihbaratına 15 milyon dolar ödül ABD'den İran Devrim Muhafızları istihbaratına 15 milyon dolar ödül
Stefano Del Col: İsrail ile Hizbullah arasındaki gerginlik sivilleri tehlikeye atıyor Stefano Del Col: İsrail ile Hizbullah arasındaki gerginlik sivilleri tehlikeye atıyor
Trabzon'da başhekimin otomobiline silahlı saldırı Trabzon'da başhekimin otomobiline silahlı saldırı
'Kıran Operasyonu'nda bir terörist daha etkisiz hale getirildi 'Kıran Operasyonu'nda bir terörist daha etkisiz hale getirildi
"Müşterek harekat planı için Türkiye hazırlıklarını tamamladı" "Müşterek harekat planı için Türkiye hazırlıklarını tamamladı"
Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
CHP 'Ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi, veliler tepkili CHP 'Ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi, veliler tepkili
Rize'de kaçak silah atölyesi operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı Rize'de kaçak silah atölyesi operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Fransa'da sarı yeleklilerin liderine 500 avro para cezası Fransa'da sarı yeleklilerin liderine 500 avro para cezası
CHP 'ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi! Veliler Ekrem İmamoğlu'na tepkili CHP 'ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi! Veliler Ekrem İmamoğlu'na tepkili
Milli Mücadele anıları Milli Kütüphane'de ziyarete açıldı Milli Mücadele anıları Milli Kütüphane'de ziyarete açıldı
Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki gerilim Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki gerilim
Pentagon'dan Trump'ın Meksika duvarına bütçe desteği Pentagon'dan Trump'ın Meksika duvarına bütçe desteği
Nijer'de seller bir ayda 42 kişinin ölümüne yol açtı Nijer'de seller bir ayda 42 kişinin ölümüne yol açtı
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun Sivas kongresine kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun Sivas kongresine kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur
Başkan Erdoğan: S-400 konusunu takip ediyorsunuzdur. Alternatifleri çoğaltan ve geliştiren bir ülke konumuna geldik Başkan Erdoğan: S-400 konusunu takip ediyorsunuzdur. Alternatifleri çoğaltan ve geliştiren bir ülke konumuna geldik
Meteorolojiden 13 il için sağanak uyarısı Meteorolojiden 13 il için sağanak uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:32:08 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:34:01

ABD'den İran Devrim Muhafızları istihbaratına 15 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağını deşifre etmek için konulan ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından nisanda "terörist gruplar" listesine alınan İran Devrim Muhafızları'nın ham petrol satışlarından elde ettiği gelirlere vurgu yapılan açıklamada, grubun bu satışlardan elde ettiği gelirleri terör faaliyetlerinde kullandığı savunuldu.

İran Devrim Muhafızları'nın petrol ticaretini durdurmaya yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceği kaydedilen açıklamada, İran'ın ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan tüm uluslararası kişi ve şirketler hakkında verilen bilgilerin de ödül kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da yaptığı açıklamada, söz konusu kararın İran ve Devrim Muhafızları'na uygulanan yaptırımlar kapsamında verileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarihte ilk kez bir devlet kurumunun faaliyetlerinin bozulmasına yol açacak bilgiler için ödül teklif ediyoruz çünkü İran Devrim Muhafızları devlet kurumundan daha çok terörist bir grup olarak hareket ediyor. İran Devrim Muhafızları, Orta Doğu'da birçok vekil grubu eğitiyor, finanse ediyor ve silahlandırıyor. İran, bu gruplar üzerinden rejim sınırlarını genişletmek, kaos ve mezhep çatışması çıkarmak istiyor. Bu faaliyetleri bozmak için mevcut her diplomatik ve ekonomik aracı kullanıyoruz."

Bunla beraber ABD Hazine Bakanlığı, Devrim Muhafızları tarafından Suriye'deki Beşşar Esed rejimine yasa dışı yollarla 100 milyonlarca dolar değerinde petrol taşınmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle 20 kişi ve 11 petrol gemisini yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Basın açıklamasında Hazine Bakanlığının bu kararına da değinen Hook, İran'ın "diplomatik dilden anlamadığını" ve bu sebeple Trump yönetimi tarafından açıklanan maksimum baskı kampanyasının yeni yaptırımlarla devam edeceğini bildirdi.

"Adalet İçin Ödül Programı"

ABD Dışişleri Bakanlığının Diplomatik Güvenlik Bürosu tarafından yönetilen Adalet İçin Ödül Programı, kurulduğu 1984'ten bu yana terör listesindeki isimlerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi veren 90'dan fazla kişiye 145 milyon doları aşan ödeme yaptı. Program, 1993'te Dünya Ticaret Merkezinin bombalanması olayında hüküm giyen Remzi Yusuf'un yakalanmasında da önemli rol oynamıştı.

Adalet İçin Ödül Programı, terör listesinin başında yer alan El Kaide lideri Eymen Zevahiri ve DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi paylaşımı yapacak kişiye 25 milyon dolar ödül vadetmişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ