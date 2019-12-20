ABD'den Irak'a sürpriz ziyaret

  • Bist 100
    111121
  • Dolar
    5,9317
  • Euro
    6,5957
  • Altın
    281,9800
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
45-42 numaralı ekip otosunda neler yaşandı? 45-42 numaralı ekip otosunda neler yaşandı?
Sivas'ta tartıştığı iş idamını kurşun yağmuruna tuttu Sivas'ta tartıştığı iş idamını kurşun yağmuruna tuttu
Yılın bombası! Anlaşma tamam! Mesut Özil imzayı atıyor! Yılın bombası! Anlaşma tamam! Mesut Özil imzayı atıyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
Trabzonspor, Uğurcan için kararını verdi Trabzonspor, Uğurcan için kararını verdi
BİM'e bugün neler geliyor? 20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bugün neler geliyor? 20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında
Altın fiyatları belli oldu! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar? Altın fiyatları belli oldu! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?
TSK’da FETÖ’den 18 bin ihraç TSK’da FETÖ’den 18 bin ihraç
Dolardan son durum! Dolardan son durum!
F.Bahçe'nin peşinden koştuğu Ben Arfa'ya G.Saray'dan sürpriz teklif F.Bahçe'nin peşinden koştuğu Ben Arfa'ya G.Saray'dan sürpriz teklif
1 kilo balon balığı getirene 5 TL ödenebilir 1 kilo balon balığı getirene 5 TL ödenebilir
Avcı'nın derbideki kozu eski Fenerli Avcı'nın derbideki kozu eski Fenerli
Dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesi buradan çıkıyor... Bursa'da Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu! Dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesi buradan çıkıyor... Bursa'da Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu!
Mersin TOKİ konut projesi nereye yapılacak? 2020 Mersin TOKİ başvuru şartları neler? Mersin TOKİ konut projesi nereye yapılacak? 2020 Mersin TOKİ başvuru şartları neler?
Fırtına’da gündeme gelen son isim; Roozbeh Cheshmi Fırtına’da gündeme gelen son isim; Roozbeh Cheshmi
BİM market yeni şirket kuruyor BİM market yeni şirket kuruyor
Dikkat çeken sözler: Gençlerimiz Türkiye'ye gitsin istiyorum Dikkat çeken sözler: Gençlerimiz Türkiye'ye gitsin istiyorum
Fenerbahçe'ye '10 numara' yıldız Fenerbahçe'ye '10 numara' yıldız
5. İslami Dayanışma Oyunları 2021’de Konya’da 5. İslami Dayanışma Oyunları 2021’de Konya’da
Kayseri TOKİ projeleri 2020: TOKİ Kayseri projesi başvuru şartları neler? Kayseri TOKİ projeleri 2020: TOKİ Kayseri projesi başvuru şartları neler?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne işimiz var Libya'da?" sözü ve "CHP'nin onulmaz körlüğü" Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne işimiz var Libya'da?" sözü ve "CHP'nin onulmaz körlüğü"
Ndiaye'nin tek adresi Galatasaray değil Ndiaye'nin tek adresi Galatasaray değil
Gündem 2020 bütçesi bugün oylanacak Gündem 2020 bütçesi bugün oylanacak
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima: Japonya ve Türkiye iki devlet, tek millettir Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima: Japonya ve Türkiye iki devlet, tek millettir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Aralık 2019 Cuma 07:21:07 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 07:26:48

ABD'den Irak'a sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale'i Bağdat'taki Selam Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Hale'in ABD'nin Irak'ın güven ve istikrarını desteklediği, Iraklıların barış, özgürlük ve ülke egemenliğine saygı içinde yaşama arzularının önemsediğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada Salih'in de ülkenin içinde bulunduğu durumlara ilişkin çözümlerin dış müdahaleden uzak, ulusal kararlarla alınmasının önemine değindiği belirtildi.

Ziyarete ilişkin Irak Başbakanlık Ofisinden de açıklama yapıldı. Buna göre Hale, Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi. Görüşmede stratejik ortaklık, anayasal kurumlar ve ülke egemenliğine saygı konuları ele alındı.

Irak'ta iki ayı geçen yoğun protestolar yaşanırken, yeni başbakanın belirlenmesi sürecindeki krizin tırmandığı bir sırada gerçekleşen sürpriz ziyaret ABD'nin muhtemel baskı ve müdahalesini akıllara getirdi.

Irak anayasasına göre Cumhurbaşkanının 15 gün içinde bir adaya hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Bu süre dün saat 24.00 itibarıyla doldu.

Salih'in hükümeti kurma görevi verdiği adayın meclis onayından da geçmesi gerekiyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ