ABD'den flaş açıklama: Türkiye'ye desteğimiz tamdır

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

ABD'DEN İDLİB KONUSUNDA "TÜRKİYE'YE DESTEK" AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki son durumla ilgili olarak Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini açıkladı.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve Türkiye arasındaki istihbarat ve askeri ekipman paylaşım kanallarının açık olduğunu belirten yetkili, İdlib'de Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Öte yandan İdlib'de düzenlenen saldırılarda rejim ve Rusya arasında yakın iş birliği olduğunu ifade eden bakanlık yetkilisi, rejiminin bölgeye düzenlediği hava saldırılarını Rusya'nın desteği veya onayı olmadan yapabilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Diğer yandan yetkili, Türkiye'nin NATO anlaşmasının 5. maddesine ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmadığını sözlerine ekledi.