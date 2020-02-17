ABD'den flaş açıklama: Trump, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti
Başkan Erdoğan, önceki gün ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşmüş İdlib ve bölgesel konular ele alınmıştı. Beyaz Saray'dan bu görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a Türkiye'nin felaketi önlemek için atmış olduğu adımlardan dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, 'Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti.' bilgisi paylaşıldı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verildi.
Trump'ın görüşmede, Rusya'nın Esed rejimine desteğinin son bulması ve Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğini dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump ayrıca, Libya'da dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini bir kez daha tekrarladı." ifadesi kullanıldı.
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