ABD'den Fırat'ın Doğusu'nda teröristlere İHA eğitimi

Dünya, Suudi Arabistan'ın 2 büyük petrol tesisine insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı konuşurken ABD'den şok bir adım geldi. Pentagon, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki doğusundaki YPG/PKK'lı teröristlere İHA/drone eğitimi vereceğini açıkladı. Suriye'de sözde DEAŞ'a karşı mücadele koalisyonu adıyla faaliyet gösteren ABD askerleri, 15 Eylül'de Tel Abyad'ı ziyaret etmişti. Burada terör örgütü YPG/PKK elebaşları ile görüşen ABD'liler toplantı sonrası bir açıklama yayınladı. Teröristlerden 'bölgede yaşayan sivil ve askeri liderler' diye bahsedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Güvenlik mekanizmasındaki ilerleme ve konsey liderlerinin halkı güvenli tutma yönündeki çabaları ele alındı. Güvenlik mekanizmasının ilk safhasında iyi ilerleme olduğunu görüyoruz. Koalisyon ve SDG (PKK), Türkiye'nin endişelerini gidermek adına tahkimatları belirlemek ve kaldırmak için birkaç devriye gerçekleştirdi."

EĞİTİM YERİ DEYRİZOR

Resmi açıklamada bu ifadelere yer verilse de kapalı kapılar ardında önemli pazarlıklar yapıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel kaynaklara dayanarak verdiği habere toplantıda teröristler için Deyrizor'da bir yeni bir eğitim merkezi kurulması kararlaştırıldı. El Ömer bölgesinde kurulacak bu eğitim merkezinde teröristlere silah eğitiminin yanı sıra İHA/drone eğitimi de verilecek. Gelişmeler, sınırda gözlem noktası ve üsler kurarak Türkiye'ye karşı bunları terör örgütüne teslim eden ABD'nin, PKK'lılara gelişmiş insansız hava araçları teslim edebileceğini gösteriyor.

(AA)