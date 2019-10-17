  • Bist 100
    94137.2
  • Dolar
    5,8904
  • Euro
    6,5338
  • Altın
    281,3370
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yangın tatbikatı Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yangın tatbikatı
PKK'lılar Almanya'da Türk kökenli kişiyi bıçakla ağır yaraladı PKK'lılar Almanya'da Türk kökenli kişiyi bıçakla ağır yaraladı
Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü
Fransa ve Almanya, silah ihracatı konusunda anlaşma imzaladı Fransa ve Almanya, silah ihracatı konusunda anlaşma imzaladı
ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı
Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek
Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek
İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam
Novak 11’e, Mikel kulübeye Novak 11’e, Mikel kulübeye
'Para hazır' 'Para hazır'
Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi
İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor
'Orman’a hakkımı helal etmiyorum' 'Orman’a hakkımı helal etmiyorum'
Bir garip olay! Yanlışlıkla kendisini bıçakladı Bir garip olay! Yanlışlıkla kendisini bıçakladı
Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu
'Hazır ol Serdar' 'Hazır ol Serdar'
Real'e hazır olacak Real'e hazır olacak
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz
'BAE gibi Suudi Arabistan'ı da Yemen'den kovacağız' 'BAE gibi Suudi Arabistan'ı da Yemen'den kovacağız'
"Haddinizi bileceksiniz" "Haddinizi bileceksiniz"
Başkan Erdoğan 22 Ekim'de Rusya'ya gidiyor Başkan Erdoğan 22 Ekim'de Rusya'ya gidiyor
Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı
ABD'den YPG'ye hazırlık eğitimi  ABD'den YPG'ye hazırlık eğitimi 
7'den 70'e destek 7'den 70'e destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ekim 2019 Perşembe 00:37:51 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 00:39:19

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'li komutanlar, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da görüştükleri aşiret reislerine, bu bölgedeki varlıklarının devam edeceğini söyledi.

ABD ordusu, güçlerinin büyük bölümünü Suriye'nin kuzeyinden çıkartırken, Deyrizor'daki Arap aşiretlere bu bölgede kalacağı sinyalini verdi.

AA'nın aşiret kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde dün ABD'li üst düzey komutanlar aşiret reisleriyle Ömer petrol sahası olarak bilinen yerde bir toplantı yaptı.

Aşiret reisleri, ABD'ye Deyrizor'dan da çekilip çekilmeyeceklerini sordu.

Amerikalı komutanlar da aşiret reislerine, Suriye’den askeri birlik çekme kararının Deyrizor bölgesini kapsamadığını söyledi.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Tel Abyad, Rasulayn ve Münbiç'teki askeri noktalarını kullanan güçlerini buralardan çekmişti.

Ekim 2017'de DEAŞ'ı Deyrizor'un büyük kısmından çıkaran ABD, burada üsler ve operasyonel askeri noktalar kurdu. Ülkedeki en büyük petrol sahası Ömer, bu noktalardan birini teşkil ediyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ