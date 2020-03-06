ABD'den dev bütçe! Ve Trump imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgınıyla başa çıkmak için cuma günü federal halk sağlığı kurumlarına ekstra ödenek sağlayan 8.3 milyar dolarlık önlem paketini imzaladı. Devlet ve yerel halk sağlık hizmetleri, hastaneler ve tıp merkezlerine destek sağlayacak olan bu paketle beraber, eyalet ve yerel yönetimlerin virüs tehdidine karşı hazırlıklı hale gelmesi amaçlanıyor.

Trump’ın imzaladığı pakette yer alan bütçenin yaklaşık 435 milyon dolarlık kısmı diğer ülkelerdeki sağlık sistemlerine aktarılırken, 300 milyon dolarlık bölümü ise insani yardımda kullanılacak.

Bütçenin kabul edilmesinin ardından Beyaz Saray’da basının karşısına çıkan ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Baş Enfeksiyöz Hastalık Uzmanı Dr. Anthony Fauci, "Bir bütün olarak ABD'deki risk, hala düşük. Bireylerin yaklaşık yüzde 80'i veya daha fazlası herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadan iyileşebilir. Ancak, yaşlılar ve eskiye dayanan hastalıkları olanlar için durum farklı. Bu kişilerin riski önemli ölçüde daha yüksek” ifadelerini kullandı.

İHA