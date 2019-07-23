  • Bist 100
    101089
  • Dolar
    5,6858
  • Euro
    6,3788
  • Altın
    259,7260
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kurbanda şifa dağıtacaklar Kurbanda şifa dağıtacaklar
Kozmonotlara robot muhafız Kozmonotlara robot muhafız
TBMM Başkanı Şentop'tan Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü mesajı TBMM Başkanı Şentop'tan Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü mesajı
Kalpazanlıkta FETÖ izi! FED gibi dolar basmışlar... Kalpazanlıkta FETÖ izi! FED gibi dolar basmışlar...
"Kudüs'te yaşananlar tehcir ve savaş suçudur" "Kudüs'te yaşananlar tehcir ve savaş suçudur"
Benzerliğe Monica onayı Benzerliğe Monica onayı
Akut inmeye müdahale edecek hekimleri Bakanlık belirleyecek Akut inmeye müdahale edecek hekimleri Bakanlık belirleyecek
5 günde 2.5 milyon izlendi 5 günde 2.5 milyon izlendi
İzmir'e demir attı İzmir'e demir attı
90'lar rüzgrı 90'lar rüzgrı
Gönüllerin efendisi Gönüllerin efendisi
Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Nispete devam Nispete devam
İrem'i yıkan açıklama İrem'i yıkan açıklama
İslam İşbirliği Teşkilatından 'Sağlıkta Acil Durum Girişimi için Fikir Fırtınası' toplantısı İslam İşbirliği Teşkilatından 'Sağlıkta Acil Durum Girişimi için Fikir Fırtınası' toplantısı
Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa'ya roket düşmesine ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa'ya roket düşmesine ilişkin açıklama
ABD'den Çinli petrol şirketine 'İran' yaptırımı ABD'den Çinli petrol şirketine 'İran' yaptırımı
Kurbanlık fiyatları belli oldu Kurbanlık fiyatları belli oldu
Piyasalar nefes alacak! Faiz indirimi yolda Piyasalar nefes alacak! Faiz indirimi yolda
Eljif Elmas resmen açıklandı! Eljif Elmas resmen açıklandı!
Emekliye 355 lira intibak zammı Emekliye 355 lira intibak zammı
Rusya ortak üretime sıcak bakıyor Rusya ortak üretime sıcak bakıyor
İngiltere’de hükümet depremi! 12 bakandan istifa hazırlığı İngiltere’de hükümet depremi! 12 bakandan istifa hazırlığı
'En büyük transfer Abdullah Avcı' 'En büyük transfer Abdullah Avcı'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Temmuz 2019 Salı 00:37:46 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 00:40:05

ABD'den Çinli petrol şirketine 'İran' yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi Youmin Li'yi "İran'dan petrol almaya devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığınca, Çin petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi Youmin Li'nin "İran'dan petrol almaya devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım uygulanan Çinli petrol şirketi Zhuhai Zhenrong ve yöneticilerinin isimlerini yayımladı.

Söz konusu şirket ve yöneticilere uygulanan yaptırım kararına gerekçe olarak, "İran'dan ham petrol almaya devam etmeleri" gösterilen açıklamada, özellikle Çinli Zhuhai Zhenrong ve Üst Yöneticisi (CEO) Youmin Li'nin ABD kontrolündeki döviz, bankacılık veya emlak işlemlerinden men edildiği kaydedildi.

ABD, İran ile ticarete devam edenlere yaptırım uyguladı

1994'te kurulan Zhuhai Zhenrong petrol şirketinin, İran ile güçlü bir ilişkiye sahip olduğu ve İran ham petrolünün Çin'e ithal edilmesini sağlayan en büyük şirketlerden olduğu biliniyor.

ABD, Mayıs 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamış ve İran'ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koymuştu.

Sonrasında, İran ile petrol ticareti yapan tüm ülkelerin ticaretlerini belli bir zamanda durdurmasını isteyen ABD yönetimi, ticarete devam eden ülke ve şirketlere yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Çin geçen ay büyük miktarda İran'dan ham petrol ithal etti

Çin ise ilk etapta bu yaptırımlara karşı gelerek, özellikle petrol ticaretine devam edeceğini açıklamış ancak daha sonra Washington'dan gelebilecek yaptırımlar sebebiyle İran'dan petrol alımını kademeli olarak azaltmıştı.

Buna rağmen İran'dan petrol ithalatını tamamen kesmeyen Çin, ABD'nin yaptırım açıklamasından bu yana ilk kez geçen ay büyük miktarda İran'dan ham petrol ithal etmişti.

ABD'nin şu an için Çinli şirketlere uygulayacağı yaptırımlarda ne kadar ileri gideceği belirsizliğini koruyor.

AA

MSB: Ağır silahlarla gerekli karşılık verildi! 7 hedef imha edilmiştir
Başkan Erdoğan ve Putin açıklamıştı! Türk-Rus ortak üniversitesi kuruluyor
Trump: 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum
Titanik'ten çıkmıştı! 62 bin dolara satıldı...
Son dakika... Şanlıurfa'ya roket düştü! Yaralılar var...
Eljif Elmas resmen açıklandı!
Dolandırıcının eşi "bu kadarına da pes" dedirtti! Bakın o paralar ne içinmiş...
Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü
Akademisyen Ceren Damar'ı vahşice öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu
Binali Yıldırım: S-400 alırken izin mi alacağız?
FETÖ'den gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu
Seda Sayan'dan şok açıklama: Acun'un tuzağına düştüm
Trump, 'İran CIA ajanlarını yakaladı' iddiasını reddetti
Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
'Migren hastalarına kişisel tedavi uygulanmalı'
İran'ın 'idam' kararı sonrası ABD'den ilk açıklama! Tek cümle kullandı!
Ah şu sosyal medya! Kedi filtresi açık unutulunca...
Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı! Ölümcül hasta
Türkiye'yi yasa boğmuştu! Sural'ın öldüğü kaza için istenen ceza belli oldu
İsyan ettiren fiyat farkı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ