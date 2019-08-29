ABD'den Çin'e F-35 suçlaması: Tasarımını çaldınız
ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Çin'in yeni ürettiği 5. nesil savaş uçağının tasarımının F-35'ten 'çalıntı' olduğunu öne sürdü. Bolton, Çin'i F-35 planlarını çalmakla suçlayarak, "Çin'in beşinci nesil savaş uçağı F-35'e çok benziyor, çünkü o F-35, sadece çaldılar" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Çin tarafından yeni üretilen beşinci nesil savaş uçağının dış görünüşünün 'şüphe uyandırdığını' söyledi.
"ÇOK BENZİYOR ÇÜNKÜ ÇALDINIZ"
Bolton, Çin'i F-35 planlarını çalmakla suçlayarak, "Çin'in beşinci nesil savaş uçağı F-35'e çok benziyor, çünkü o F-35, sadece çaldılar" dedi.
Bolton, bu durumun Çin'in on yıllardır fikri mülkiyet haklarını gasp etmesine bir örnek teşkil ettiğini iddia etti.
Bolton, şöyle konuştu:
"ABD ve Çin şu an ticaret açısından önemli farklılıklar yaşıyor. Bu sadece ABD ve Çin arasındaki ihracat ve ithalat dengesizliği ile ilgili değil."
Pekin iddialara henüz bir yanıt vermedi.
(Sputnik)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT