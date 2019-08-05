ABD'deki 'beyaz ırkçı' saldırılar terörizm tartışmasını alevlendirdi

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,5609
  • Euro
    6,1798
  • Altın
    258,5144
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sivasspor, Beşiktaş’a bileniyor Sivasspor, Beşiktaş’a bileniyor
Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın gidişiyle ilgili konuştu: İçime kan damladı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın gidişiyle ilgili konuştu: İçime kan damladı
Göztepe'de Leo bitti Umut Nayir yolda Göztepe'de Leo bitti Umut Nayir yolda
Son Dakika... Almanya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki donanma gücünde yer almayacağız Son Dakika... Almanya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki donanma gücünde yer almayacağız
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Denizlispor'a İtalya'dan stoper geliyor Denizlispor'a İtalya'dan stoper geliyor
İDO'dan Kurban Bayramı için ek seferler devreye alındı İDO'dan Kurban Bayramı için ek seferler devreye alındı
TSYD Ege Kupası dev derbiyle başlıyor TSYD Ege Kupası dev derbiyle başlıyor
Fındık için üç ülkeden bakanla hasat şenliği Fındık için üç ülkeden bakanla hasat şenliği
Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı: Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağız Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı: Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağız
Partizan maçının biletleri yarın satışa sunuluyor Partizan maçının biletleri yarın satışa sunuluyor
Rusya, 7 yıldır sır gibi saklıyordu! Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA'sı ilk uçuşunu yaptı Rusya, 7 yıldır sır gibi saklıyordu! Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA'sı ilk uçuşunu yaptı
Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Thiam: Diagne kalırsa Galatasaray'da iyi işler yapar Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Thiam: Diagne kalırsa Galatasaray'da iyi işler yapar
Kocaeli'de emniyetin arka sokağında, 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazan çuvalda lav silahı ve el bombaları bulundu Kocaeli'de emniyetin arka sokağında, 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazan çuvalda lav silahı ve el bombaları bulundu
ABD ordusu, Rusya’ya nasıl karşı koyar? Gizli kitapçığı kamuoyu ile paylaştılar ABD ordusu, Rusya’ya nasıl karşı koyar? Gizli kitapçığı kamuoyu ile paylaştılar
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Kahramanmaraş'ta görülen örümcek korkuttu Kahramanmaraş'ta görülen örümcek korkuttu
İran: Avrupa nükleer anlaşmayı koruyacak adımlar atmazsa nükleer anlaşmadan çekileceğiz İran: Avrupa nükleer anlaşmayı koruyacak adımlar atmazsa nükleer anlaşmadan çekileceğiz
Çorum'da bir minibüsün takla atması sonucu 10 kişi yaralandı Çorum'da bir minibüsün takla atması sonucu 10 kişi yaralandı
Çin'de antik mezarlık soyguncularına operasyon: 29 kişi yakalandı Çin'de antik mezarlık soyguncularına operasyon: 29 kişi yakalandı
Hiroşima ve Nagazaki'nin üzerinden 74 yıl geçti Hiroşima ve Nagazaki'nin üzerinden 74 yıl geçti
Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı
Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL
Edirne'yi sinek bastı Edirne'yi sinek bastı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:49:37 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:51:03

ABD'deki 'beyaz ırkçı' saldırılar terörizm tartışmasını alevlendirdi

ABD'de 24 saat içinde El Paso ve Dayton kentlerinde düzenlenen, 29 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılar terörizm tartışmalarını tetiklerken "esnek" silah yasalarına tepki yağdı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve ülkedeki "hafif" silah yasalarına yoğun eleştiriler gündemi belirlerken Trump'ın saldırılar sonrasındaki açıklamaları kamuoyunu tatmin etmedi.

Ülke gündeminde sürekli yer tutan "beyaz ırkçı" saldırıların son ikisi, kamuoyunda bu tür saldırıların "terörizm" olarak nitelendirilmesi gerektiği tezini güçlendirdi.

11 Eylül'den sonra asıl tehdit "iç terör"

Amerikan Foreign Affairs dergisinin ABD'deki silahlı saldırılarla ilgili güncel bir çalışması, 11 Eylül'ün ardından ülkede düzenlenen silahlı saldırılarda ölen kişi sayısı ve saldırı nedenlerine bakıldığında asıl tehdidin "iç terör" olduğunu ortaya koydu.

"Amerika'daki gerçek terör tehdidi" başlıklı özel dosya habere göre, ülkede, 11 Eylül'den sonra yaşanan ve çok sayıda kişinin vurularak öldürüldüğü yüzlerce silahlı saldırının birkaçı hariç hepsi ülke içi kaynaklı.

Ayrıca bu saldırıların önemli bir bölümündeki "beyaz ırkçı", "İslamofobik" veya "Yahudileri hedef alan" saldırı motivasyonu, Washington'ın "iç terör" olarak nitelendirmesi gereken bir başlık olarak öne çıktı.

FBI'ın "terörizm" tanımına uyuyor

ABD medyasında, saldırganların sosyal medya hesaplarından yaptıkları nefret içerikli ve beyaz ırkçılığa ilişkin paylaşımları ve saldırı tarzlarının, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan "terörizm" tanımlamasına uyduğu vurgulandı.

Her iki ırkçı saldırı da daha önce ABD'de benzerleri çokça yaşanan silahlı saldırıların sadece son örnekleri olurken, beyaz ırkçı saldırıların terör şemsiyesi altında ele alınması gerektiği tezini güçlendiren iki örnek olarak kayıtlara geçti.

"Trump, şiddete yol açan beyaz üstünlüğüne ilişkin teorileri körüklüyor"

Amerikan hukuk kuruluşu Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi (Southern Poverty Law Center) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede artan silahlı saldırıların, Trump'ın başkanlık sürecindeki "ırkçı" ifadelerle direkt ilişkisi olduğu belirtildi.

Trump'ın seçim çıkarları için ABD'deki beyaz olmayan herkesi tehlikeye attığı savunulan açıklamada, "Trump yönetiminin, El Paso ve ülkenin birçok yerinde yaşanan şiddette rolü olmadığını düşünmesi, en iyi ihtimalle cahilliktir." ifadeleri kullandı.

Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi İstihbarat Müdürü Heidi Beirich de Trump'ın etnik köken merkezli söylemlerinin ABD'yi herkes için daha tehlikeli bir ülke yaptığının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Başkan Trump'ın göçmenler için sürekli aşağılayıcı ifadeler kullanması, toplumda önüne geçilemez bir göçmen karşıtlığı oluşturuyor. Trump, ahlak sınırlarını aşarak attığı göçmenlik karşıtı tweetler ve sarf ettiği sözlerle ırkçılığı normalleştirdiği gibi, şiddete yol açan beyaz üstünlüğüne ilişkin teorileri körüklüyor."

"Terörizm kavramının kullanılması bir başlangıç"

Konuya ilişkin medyaya değerlendirmelerde bulunan Amerikalı ırkçılık ve nefret suçları uzmanı Mallory Simon, Trump yönetimi tarafından açıktan ifade edilmese de ırk, din veya beyaz üstünlüğü gerekçeleriyle düzenlenen saldırıların artık Amerikalı yetkililerce terörizm olarak tanımlanmaya başlandığını belirtti.

Söz konusu saldırganların "beyaz" ve "Amerikalı" olması sebebiyle teröristlere uygulanan muameleyi görmediğine dikkati çeken Simon, El Paso saldırısının yetkililerce "terörizm" olarak nitelendirilmesinin beyaz ırkçılık ile mücadele kapsamında olumlu bir adım olduğunu kaydetti.

Simon, "El Paso ve Dayton'daki saldırılar hakkında bugün kullanılan terörizm kavramı, artık beyaz ırkçı nefret dilinin tolere edilmeyeceği ve normal karşılanmayacağını gösteren bir başlangıç." yorumunu yaptı.

"Bu saldırıyı terörizm dosyası olarak görüyoruz"

ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi John Bash, Teksas'ın El Paso kentinde 20 kişiyi öldürüp en az 26 kişiyi yaralayan Patrick Crusius için federal nefret ve silahlı eylem suçu kapsamında idam cezası isteyeceklerini açıkladı.

Bash, "Bu saldırıyı terör dosyası olarak görüyoruz. Bu yüzden teröristlere ne yapıyorsak Crusius için de aynısını yapacak ve adaleti sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın yorumuna tepki

Öte yandan, saldırılara ilişkin basın mensuplarına yeni açıklamalarda bulunan Trump, saldırıların "nefret içerikli ve korkakça işlenmiş olduğunu" ve bu tür eylemlerin son bulması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Ancak Trump'ın, açıklama sırasında saldırganları "akli dengesi yerinde olmayan bireyler" olarak nitelendirmesi, ülke genelinde tepkiye neden oldu.

"Bu tarz silahlar, savaş meydanlarında kalmalı"

Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Teksas'tan Temsilciler Meclisi üyesi Beto O'Rourke, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, El Paso'daki saldırıya atıfta bulunarak hafif silah yasalarını ve Trump yönetimini eleştirdi.

O'Rourke, saldırı esnasında askeri tarz yüksek kalibreli otomatik silah kullanılmasına dikkati çekerek "Bu tarz silahlar, savaş meydanlarında kalmalı. Bu silahları toplumumuza sokmayın." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca O'Rourke, Trump'ın ırkçı söylemleriyle insanları ırkçılığa teşvik ettiğini ve bunun neticesi olarak şiddet eylemlerinin arttığını vurguladı.

Saldırılar

ABD'de hafta sonu Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Saatler sonra ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)

ABD, Türkiye karşısında son şansını deneyecek!
Yargıtay, ''Dubai hayali'' istismarının cezasını az buldu
7 yıldır sır gibi saklanıyordu!
Türkiye resti çekti: Kıbrıs bizim milli davamızdır!
Merkez'den flaş hamle: 100 baz puan artırıldı
AYM, PKK talimatını yok saydı
Kötü performansıyla göze batıyordu! Şimdi Terim'in gözdesi oldu
Kardeş ülke savaşın eşiğinde! Gerilim had safhada!
"Liyakat" diye nutuk attı ama... Hepsini işe yerleştirmiş!
Ülke ayakta! 200 uçuş iptal edildi
Hidayet Türkoğlu'ndan sert tepki: Altın madalyamızı çaldılar
Ölümden döndü
TSK'dan dünyaya mesaj! Mavi Vatan’a çelik pençe!
İstanbul'da kuzen dehşeti!
911 ailesinin yeni üyesi
Hong Kongda otomobil eylemcilerin arasına daldı
İstenmeyen gelin 2 
Firari FETÖ'cü Bilici'nin ABD'de UBER şoförü olarak çalıştığı ortaya çıktı
'Fırat'ın doğusuna harekat an meselesi'
Filistinlilerin katli mübah diyen haham Ginsburgh'a 'bilgelik' ödülü verilecek
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ