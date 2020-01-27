ABD'de Vuhan kentini ziyaret eden 3 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi
California ve Arizona eyaletlerinde daha önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret etmiş 3 kişide daha koronavirüs vakasına rastlandı. ABD'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı böylelikle 5'e yükselmiş oldu.
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında şimdiye kadar 56 kişi hayatını kaybetti. Salgından etkilenenlerin sayısı ise neredeyse 2 bine ulaştı.
ABD'de 5 kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa ve Asya'daki bazı ülkelerde de vakaların tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı.
- Virüsün belirtileri
Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.
NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.
AA
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