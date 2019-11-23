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23 Kasım 2019 Cumartesi 12:56:35 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 12:57:57

ABD'de üniversite duvarındaki ırkçı yazılar 'silahlı katliam' korkusu yaşattı

ABD'de Syracuse Üniversitesi kampüsünde son zamanlarda artan ırkçı olaylar nedeniyle bazı öğrencilerin silahlı katliam korkusuyla derslere gitmemeye başladığı belirtildi.

Amerika'daki New York eyaletinin önde gelen okullarından Syracuse Üniversitesi öğrencilerinin son zamanlarda kampüste artan ırkçı olaylar nedeniyle korku içinde yaşadığı belirtildi.

Başta üniversitedeki öğrenci yurtları olmak üzere, kampüs alanındaki kütüphane ve diğer binaların duvarlarına Asyalı, siyahi ve Yahudi öğrencilere yönelik son birkaç haftadır ırkçı yazıların yazıldığı kaydedildi.

Syracuse Üniversitesinde okuyan Türk öğrencilerden Ahmet Çelik, AA muhabirine, Amerikan ulusal medyasına da yansıyan olaylar ve kampüste yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.

"Duvarlara ırkçı yazılar yazıldı"

Din bölümünde 3 yıldır doktora öğrencisi olan Çelik, beyaz ırkçılığı savunan kişilerce üniversitedeki duvarlara bu ay bir düzineden fazla ırkçı ve yabancı düşmanlığı içeren yazılar yazıldığını anlattı.

Çelik, yaklaşık yarısını yabancı öğrencilerin oluşturduğu öğrenci yurtlarının duvarlarına "Asyalılar defolun" şeklinde notlar asıldığını, kampüsteki diğer binaların duvarlarında da aynı şekilde siyahilere, Yahudilere ve de Müslümanlara yönelik ırkçı ifadeler içeren yazılar bulunduğunu belirtti.

"Ya sorunu çözün ya da istifa edin"

Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin kampüste can güvenliğinden endişe ederek okul yönetiminin gerekli tedbirleri alması için oturma eylemi başlattıklarını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Yurtlarda kalan yabancı öğrencilerin çoğu Asya bölgesinden. Bu nedenle okuldaki ırkçı söylemler, tepki ve korku oluşturdu. Bunlara ek olarak, kimliği belirsiz kişilerce Yahudi bir hocaya, 'Ait olduğunuz toplama kampına dönün' şeklinde e-posta gönderildi. Üniversitenin kamu güvenlik dairesi, soruşturma başlattı ama bir sonuç çıkmadı. Öğrenciler ve hocalar, okul idaresinden sistemi değiştirecek taleplerde bulunmaya başladı. Öğrencilerle yönetim arasında yapılan toplantıda 'ya sorunu çözün ya da istifa edin' çağrıları yapıldı."

Çelik, öğrencilerle okul yönetimi arasındaki toplantıda üniversite müfredatının beyaz ırkçılığı bir şekilde barındırdığı eleştirilerinin yapıldığını ifade ederek, öğrencilerin üniversitedeki genel sistem değişmediği sürece bu olayların bitmeyeceğini dile getirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin okul yönetimine 19 maddelik talep listesi verdiğine dikkati çeken Çelik, listede nefret ve ırkçılık söylemlerine karşı politikaların güçlendirilmesi, okul personelinin çoğulculuk üzerine eğitilmesi gibi maddelerin bulunduğu bilgisini paylaştı.

"Müthiş bir korku ve güvensizlik hissi oluştu"

Çelik, okulda son günlerde müthiş bir korku havası oluştuğunu vurgulayarak, bölgedeki yerel ve federal güvenlik güçlerinin okuldaki tehditlere karşı sürdürdüğü incelemelerin yanı sıra vali ve siyasetçilerin de okula gelip bilgi aldığını kaydetti.

Okulda müthiş bir korku ve güvensizlik hissinin oluştuğunun altını çizen Çelik, "Yabancı ve azınlık öğrencileri kadar beyaz Amerikalılar da silahlı saldırı ve toplu katliam korkusu yaşamaya başladı. Öğrencilerin neredeyse yarısı, can güvenliğinden endişe ederek silahlı saldırı korkusuyla derslere gelmemeye başladı. Bazısı yurtlardaki odasına kapandı, ailesi yakın olanlar da evlerine döndü. Okul yönetimi, derslere gelmeyen öğrencilerin mazeretli kabul edilerek yok yazılmayacağı açıklamasını yapmak zorunda kaldı." diye konuştu.

"Öğrenciler arasında komplo tartışmaları da yayılmaya başladı"

Çelik, özellikle öğrenciler arasında "Greek House" olarak bilinen 50'den fazla "kardeşlik locası"nda ırkçılığın çok yaygın olduğunu vurgulayarak, "Bunlardan birinin internet platformunda, Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran ırkçı katilin manifestosu bile yayımlandı. Okul yönetimi bunların faaliyetlerini durdurdu, bazısını da kapattı." dedi.

Üniversitede öğrenciler arasında ırkçılık tartışmalarının arkasında birtakım siyasi planların da olabileceğinin konuşulduğunu belirten Çelik, "2020 Başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Öğrenciler arasında 'ülke gündemine bu olayların sokulup, birileri tarafından kullanılacağı' şeklinde komplo tartışmaları da yayılmaya başladı." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Syracuse Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, söz konusu olaylarla bağlantılı olarak 18 yaşında bir öğrencinin gözaltına alındığı duyuruldu.

New York eyaletinin önde gelen okullarından Syracuse Üniversitesinde 23 bine yakın öğrenci, bin 500'ten fazla öğretim görevlisi bulunuyor. 1870'ten beri özel üniversite statüsünde faaliyet gösteren okulun, açık kaynaklarda yıllık bütçesi 1,5 milyar olarak görünüyor.

(AA)

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