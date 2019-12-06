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06 Aralık 2019 Cuma 15:21:01 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 15:21:44

ABD'de Uber seferlerinde 2 yılda 5 bin 981 cinsel saldırı yaşandı

Mobil ulaşım ağı üzerindeki seferlerde 2017-2018 yıllarında 19 cinayet işlendi, 107 kişi araçların karıştığı kazalarda hayatını kaybetti.

Mobil ulaşım şirketi Uber, ABD'de mobil ağı üzerinden yapılan araç seferlerinde 2017-2018 yıllarında 5 bin 981 cinsel saldırı, 19 cinayet vakası yaşandığını, 107 kişinin de kazalarda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şirket, ilk kez ABD'de mobil ağı üzerindeki araç yolculuklarında yaşanan güvenlik sorunlarını verilerle ortaya koyan bir rapor yayımladı.

2017 ve 2018 yıllarını kapsayan raporda, ABD'deki 2,3 milyar araç seferinde, 2017'de 2 bin 936, 2018'de ise 3 bin 45 cinsel saldırı vakası yaşandığı belirtildi. Cinsel saldırıların, 2017'de 229'u, 2018'de 235'ini tecavüz vakaları oluşturdu.

İki yılda 126 kişi hayatını kaybetti

Raporda, seferler sırasında 2017'de 10, 2018'de 9 cinayet vakası yaşandığı, 2017'de 49, 2018'de ise 58 kullanıcının araçların yaptığı kazalarda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Cinayet ve ölümlü kaza oranlarının, ülke genelinde ulaşım ve motorlu taşıtlarla bağlantılı vakalara göre düşük olduğu savunulan raporda, ABD'de geçen yıl motorlu taşıtların dahil olduğu 36 bin ölümlü kazanın, 2017'de ise 20 bin cinayet vakasının yaşandığı kaydedildi.

Londra'daki lisansı güvenlik gerekçesiyle yenilenmemişti

İngiltere'nin Londra kentinde ulaşım hizmetlerinden sorumlu toplu taşıma birimi Transport For London (TfL), geçen ay Uber'in süresi dolan çalışma ruhsatının güvenlik soruları nedeniyle yenilenmeyeceğini bildirmişti.

Kurumdan yapılan açıklamada, Londra'da toplam 45 bin sürücünün bünyesinde çalıştığı Uber'in düzenli olarak yanlış uygulamalarda bulunduğu, izinleri olmayan sürücülerin başka sürücülerin hesaplarına fotoğraflarını yükleyerek kullandıkları, bu şekilde yakın zamanda yaklaşık 14 bin usulsüz sürüşün gerçekleştiği kaydedilmişti.

Açıklamada, denetim kuruluşları tarafından çalışması yasaklanan sürücülerin yine Uber üzerinden yeni hesaplar açıp çalışarak yolcuların güvenliğini tehlikeye attığı vurgulanmıştı.

(AA)

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