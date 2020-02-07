ABD'de toptan eşya stokları azaldı

ABD Ticaret Bakanlığının toptan ticaret raporuna göre, toptan eşya stokları, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 674,5 milyar dolara düştü.

Piyasalar, stokların yüzde 0,1 düşüş göstermesini bekliyordu.

Geçen yılın kasım ayına dair stok miktarındaki artış ise yüzde 0,1'e olarak revize edildi.

Toptan eşya satışları da Aralık 2019'da yüzde 0,7 azalarak 494,4 milyara düştü. Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi 0,4 artması yönündeydi.

AA