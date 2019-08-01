ABD'de sivrisinek paniği

Uzmanlar, halsizlik, ateş ya da kusma gibi grip benzeri şikayetleri olanların derhal doktora başvurmasını istedi.

GEREKLi ÖNLEMLERi ALIN

Yerel yönetimlerin, bulaşıcı hastalıkları izlemek için gözlem altına aldığı tavuklara yapılan testlerde, beyin enfeksiyonu virüsü (EEEV) tespit edildi. Sivrisinek yoluyla bulaşan bu virüs, yetkilileri harekete geçirdi. Florida Sağlık Bakanlığı, virüsün insanlara bulaşma riskinin arttığını belirterek bölgede yaşayanları uyardı. Uzmanlar, uzun kollu kıyafetler giyilmesini, sivrisinek kovucu kullanılmasını, pis sulardan uzak durulmasını, kapı ve pencerelerde mutlaka perde kullanılmasnı önerdi.

GENÇ YAŞTAKiLER DAHA RiSKLi

Beyin enfeksiyonu virüsü, vücuda girdikten 2 gün sonra baş ağrısı, kasılmalar ve ölümü tetikleyen beyin şişmesine neden olabiliyor. Hastalık, beyin şişmesinden kurtulanlarda nörotik bozukluklara, buna bağlı olarak vücutta kalıcı hasarlara neden olabilir. EEEV enfeksiyonu olan herkeste beyin şişmesi olmadığı gibi, çoğu insanda halsizlik, ateş, kusma gibi grip benzeri belirtiler görülebiliyor. Ayrıca virüsün çocuk ve genç yaştaki yetersiz beslenen kişilerin vücuduna zarar verme riski daha yüksek.