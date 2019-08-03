ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Yaralılar var...

El Paso Polis Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırı bilgisi teyit edilirken, bölgedeki insanlara Cielo Vista alışveriş merkezinden uzaklaşmaları uyarısında bulunuldu.

Bölgeden gelen yerel haberlerde, saldırganın hala söz konusu alışveriş merkezinin yakınlarında olduğu ve saldırıda yaralananların bulunduğu belirtildi.

Haberlerde alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye polis takviyesinin yapıldığı ifade edildi.

ÖLÜ VE YARALANANLAR VAR



Bölgeden gelen yerel haberlerde, saldırganın hala söz konusu alışveriş merkezinin yakınlarında olduğu ve saldırıda en az 1 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberlerde alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye polis takviyesinin yapıldığı ifade edildi.

(İHA-AA)