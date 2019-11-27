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27 Kasım 2019 Çarşamba 08:03:07 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 08:06:41

ABD’nin S-400 sancısı sürüyor!

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini test etmeye başlaması Amerika’daki malum lobiyi harekete geçirdi: Yaptırım tehdidi ve diplomatik şantajlar yine gırla gidiyor.

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sisteminin saha testleri başladı. F-16 savaş uçakları, radarları aktive edilen S-400’lerin testi için önceki gün peşpeşe havalandı. Dikkat çekici gelişme, ABD’de mukim Türkiye karşıtı lobiyi harekete geçirdi. Mezkûr lobinin önde gelen isimlerinden Senatör Chris Van Hollen, S-400 testlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray’ı ziyaretinden sadece 2 hafta sonra başladığına dikkat çekerek, Türkiye’nin yine ‘kırmızı çizgiyi aştığını’ iddia etti. Erdoğan’ın Trump, ABD ve NATO ile dalga geçtiğini savunan Hollen, Washington yönetimini Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamaya çağırdı.

HADİ F-35’İ DE VERELİM

İsrail yanlısı duruşuyla bilinen ‘düşünce kuruluşu’ FDD’nin (Foundation for Defense of Democracies) başkanı Mark Dubowitz ise sosyal medyada şunu yazdı: “Bir fikrim var. Hadi F-35’lerimizi de Erdoğan’a verelim, böylece S-400’ü en gelişmiş savaş uçağımıza karşı test edebilir ve sonra tüm bu istihbaratı Putin’e aktarabilir. Aptalca bir pazarlık.” Suriye’de uzun yıllar PKK-DEAŞ tiyatrosunu yöneten Beyaz Saray eski özel temsilcisi Brett McGurk ise hazımsızlar kervanına katılarak şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan’ın, Beyaz Saray’da Trump’ı ziyaretinden on gün sonra, Türkiye, yeni Rus S-400 füze sistemini test etmek için NATO uçağı uçuruyor, aynı zamanda Türkiye destekli radikallerin kuzeydoğu Suriye’deki operasyonlarına devam ettiği bildiriliyor. Utanç verici.”

ÇEVİKÖZ YİNE SAHNEDE

Amerika’daki malum kesim S-400 sancısını bu cümlelerle dışa vururken koroya CHP’nin de katılması dikkat çekti. Daha önce Türkiye’nin ABD ve NATO ile ilişkilerine zarar vereceğini öne sürerek S-400 alımının iptal edilmesini isteyen Ünal Çeviköz, yine Amerikalılarla aynı dili kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, S-400 sistemlerinin aktive edilmesinden duyduğu rahatsızlığı ortaya koyarak, “S-400’ler Türkiye hava sahasını savunmak için mi Ankara’yı savunmak için mi? 600 km radar menzili olan sistem yerleşim merkezleri dışında test edilemiyor mu?” şeklinde yazdı.

(Yenişafak)

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