06 Temmuz 2019 Cumartesi 22:47:39 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 22:48:17
ABD'de patlama: Çok sayıda yaralı var
ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi.
ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi.
Florida eyaletine bağlı Plantation bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki pizza restoranında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.
(AA)
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