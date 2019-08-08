08 Ağustos 2019 Perşembe 09:18:29 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:19:50
ABD'de küçük uçak düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, tek motorlu Express 2000 tipi küçük uçak Camarillo Havaalanı'nda pistin yakınına düştü.
İtfaiye yetkilileri, uçakta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Uçağın düşme nedeninin araştırıldığı belirtildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT