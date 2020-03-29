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29 Mart 2020 Pazar 07:23:22 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 07:26:58

ABD'de Kovid-19 belirtileriyle gittiği acil servise alınmayan sigortasız genç hayatını kaybetti

ABD'nin Los Angeles kentinde Kovid-19 belirtileriyle başvurduğu sağlık ocağından "sigortası olmadığı" gerekçesiyle geri çevrilen genç hayatını kaybetti.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde yaşayan ve ismi açıklanmayan gencin ölümü tartışmalara yol açtı.

Kayıtlara göre 11 gün önce ölen gencin, hayatını kaybettiği gün solunum güçlüğü çekmesi sebebiyle yakınındaki bir sağlık ocağına gittiği ancak sağlık sigortası olmadığı gerekçesiyle geri çevrildiği belirtildi.

Sağlık ocağındaki yetkililerin sigortasız vatandaşlara hizmet veren bir devlet hastanesine gitmesini istemesinin ardından Antelope Valley Hastanesine giden genç, hastanede geçirdiği 6 saatin ardından hayatını kaybetti.

Lancaster Belediye Başkanı Rex Parris, yaşananlara tepki göstererek, "Bir sağlık ocağı çalışanları, bu genci acilen tedavi altına almak yerine sağlık sigortası olmadığı için Antelope Valley Hastanesinin acil bölümüne yönlendirdiler. Buraya geldiğinde ise çok geçti. Bir çocuk solunum güçlüğüyle sana geliyorsa ambulans çağırır veya sigorta sormadan müşahede altına alırsın." ifadelerini kullandı.

Pozitif test sonucu ölümünden sonra geldi

Öte yandan ailesi ise daha önce herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan gencin ölmeden birkaç gün önce ateş ve solunumda güçlük gibi belirtilerden dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığını ancak pozitif çıkan test sonucunun ölümünden sonra geldiğini açıkladı.

Los Angeles İl Sağlık Müdürlüğü, test sonucunun pozitif çıkması dolayısıyla genci ölümünden 6 gün sonra "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden en genç hasta" olarak duyururken, gencin babasında da Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Kovid-19'la ilişkili ölümler listesinden çıkarıldı

Los Angeles Salgın Kontrol ve Önleme Merkezinden aynı gün içerisinde, "farklı nedenlerden ölmüş olabileceği ihtimaliyle" vakanın detaylı inceleme altına alındığı belirtilerek gencin ölümü, Kovid-19'la ilişkili ölümler listesinden çıkarıldı.

Los Angeles Belediyesinden, tartışmaların artması üzerine yapılan yazılı açıklamada, ölüm sebebinin belirlenmesi için Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından detaylı bir değerlendirme yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "İlk testler Kovid-19 tanısında pozitif bir sonuç gösterse de durum karmaşık bir hal alabiliyor. Bu durum yaşanan ölümler için alternatif bir açıklama olabilir. Hasta mahremiyeti şu anda daha fazla detay vermemizi engelliyor." ifadelerine yer verildi.

Gencin hayatını kaybetmesinin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen değerlendirme sonuçları açıklanmadı.

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