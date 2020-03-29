ABD'de koronavirüsten bir bebek hayatını kaybetti

Dünyayı kasıp kavuran koranavirüs ilk kez bir bebeğin ölümüne neden oldu. Gerçekleşen bu ölümün ardından herkesin gözü kulağı yetkililerden yapılacak olan açıklamalara çevrildi.

Yayılmaya ve korku yaymaya devam eden corona virüsü hakkında yeni gelişmeler meydana geliyor. Uzmanlar tarafından virüsün bebek ve gençlerden etkili olmayacağı ifade edilmişti ancak bir bebek koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu ölüm ABD'de koronaviüs nedeniyle ölen ilk bebek vakası olarak kayıtlara geçti.

CNNTÜRK