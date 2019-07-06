ABD'de korkutan şiddetli deprem

Son dakika haberine göre; ABD'nin California eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bölge perşembe günü de merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bunun, California'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu açıklanmıştı.

İlk depremin ardından artçı sarsıntıların yoğun yaşandığı bölge genelinde yollar, su ve gaz borularında hasar oluşurken Ridgecrest kentinde, acil durum ilan edilmişti.

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