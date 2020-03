ABD'de koronavirüs can alıyor! Korkunç ölü sayısı

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 826 artışla 124 bin 686'ya, ölü sayısı da 480 artarak 2 bin 191'e ulaştı.

İlk 1000 ölümün bir ayda yaşandığı ülkede ölü sayısının iki günde ikiye katlaması korkuya neden olurken, uzmanlar durumun daha da kötüleşeceği yorumunu yapıyor.

Dünya genelinde salgının yayıldığı ülkeler listesinde ABD'nin ardından 92 bin 472 vakayla İtalya, 82 bin 120 vakayla da Çin geliyor.

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 46 bin 94 olan vaka sayısı 53 bin 520'ye çıkarken, bu rakamın sadece 30 bin 765'si, nüfusu 8,5 milyon olan New York şehrinde bulunuyor.

New York'u 11 bin 124 vakayla komşusu New Jersey, 5 bin 648 vakayla da California eyaletleri takip ediyor.

New York son 24 saatte 605'ten 834'e ulaşan ölümle en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 189 ölümle Washington, 140 ölümle de New Jersey izliyor.

