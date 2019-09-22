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22 Eylül 2019 Pazar 19:18:34 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 19:19:50

ABD'de 'kimyasal madde' şüphesi: 3 ölü

ABD'nin Pittsburgh kentinde turuncu kol bandı taktığı belirtilen 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin Pittsburgh kentinde aynı bölgede yaşayan ve turuncu kol bandı taktıkları belirtilen 3 kişi hayatını kaybederken, yetkililer, kol bantlarında kimyasal madde olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı.

Pittsburgh kentinde sabah saatlerinde "acil sağlık durumu" nedeniyle aynı bölgede yaşayan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Pittsburgh'un Kamu Sağlığı Direktörü Wendell Hissrich, olayla ilgili yaptığı açıklamada, polisin sabaha karşı saat 02.00 sularında aldığı ihbar üzerine Southside Works Şehir Apartmanı'na gittiğini ve 7 kişinin burada bulunduğunu aktardı.

Hissrich, binanın girişinde bir kişinin, bir diğerinin asansörde ve diğer 5 kişinin ise bir dairede bilinçsiz şekilde bulunduğu, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun ağır olduğunu açıklayan Hissrich, söz konusu kişilerin tamamının turuncu bir kol bandı taktığını ve ölümlerin bu bantlarda yer alan bir kimyasal maddeden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Daha sonra polis, kentte dün gece yapılan 2 farklı etkinlikte ziyaretçilere turuncu kol bandı dağıtıldığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

(AA)

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