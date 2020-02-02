02 Şubat 2020 Pazar 08:44:14 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 08:46:50
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 2 kişi öldü
Florida'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
Riviera Beach'teki Victory City Kilisesi'ne cumartesi günü bir cenaze töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Kentin polis merkezinden yapılan açıklamada, biri 15 yaşında iki erkeğin hayatını kaybettiği bir kadınla bir gencin ise yaralandığı ifade edildi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken saldırganla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
AA
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