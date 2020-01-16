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16 Ocak 2020 Perşembe 10:58:59 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 11:02:02

ABD'de, İran geriliminin ardından Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyonlara yeniden başladı

ABD güçleri, bölgede İran'la yaşanan gerilimin ardından terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlara yeniden başladı.

AA'da yer alan habere göre İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Irak ve ABD güçlerinin DEAŞ'a karşı bazı ortak operasyonlar düzenlemeye başladıklarını, ancak bunların sayısının önceki dönemlere kıyasla fazla olmadığını ifade etti.      

Iraklı güçlere yeniden askeri eğitim verilmesi için de detaylar üzerinde görüşüldüğünü belirten ABD'li yetkili, eğitim programına kısa sürede başlanabileceğini söyledi.      

- ABD ve İran'ın Irak'taki gerilimi      

ABD, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in konvoyuna hava saldırısı düzenleyerek iki komutanı öldürmüştü.      

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıya karşılık 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.      

ABD Savunma Bakanlığı, İran’ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ancak can kaybı olmadığını bildirmişti.      

Irak'ta görevli ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ise artan gerilim üzerine ülkedeki eğitim faaliyetleri ve operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.      

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