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08 Ocak 2020 Çarşamba 09:45:43 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:38:01

ABD'de İran çatlağı! Demokratlar: Dünya Bir Savaşı Kaldıramaz

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, şahsi Twitter hesabından, "Yönetimden gelen gereksiz provokasyonları sona erdirme ve İran’ın şiddete başvurmasını sona erdirmeyi talep etme dahil, askeri personelimizin emniyetini güvenceye almalıyız. Amerika ve dünya bir savaşı kaldıramaz" dedi. Demokratların açıklamalarının iz düşümü, savaş karşıtlığı yönünde.

ABD Kongresi’ndeki Demokratlar ve partinin bazı başkan aday adayları, İran’ın Irak’ta ABD askerlerinin de bulunduğu iki üsse füze saldırılarının ardından, Ortadoğu’da gerilimin artmasından duydukları kaygıyı dile getirdi ve “dünyanın bir savaşı kaldıramayacağı” mesajını verdi.

Tahran’ın Irak’taki üslere bir düzinenin üzerinde füze fırlattığı haberleri, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler bir iç toplantı yaptığı sırada geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, toplantı sırasında kendisine bir not iletilmesinden kısa süre sonra toplantıdan ayrıldığı bilgisi verildi.

PELOSİ: DÜNYA BİR SAVAŞI KALDIRAMAZ

Pelosi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Irak’ta ABD askerlerini hedef alan bombaların ardından durumu yakından takip ediyorum. Yönetimden gelen gereksiz provokasyonları sona erdirme ve İran’ın şiddete başvurmasını sona erdirmeyi talep etme dahil, askeri personelimizin emniyetini güvenceye almalıyız. Amerika ve dünya bir savaşı kaldıramaz” diye yazdı.

Demokratlar, Başkan Trump’ın İranlı general Kasım Süleymani’nin hava operasyonuyla öldürülmesi kararını eleştirmiş, bunun İran’la tansiyonu yükselteceği uyarısında bulunmuştu. Demokratlar, operasyon öncesinde Kongre’ye bilgi verilmediği gerekçesiyle de yönetimi topa tutmuştu.

"AMERİKAN HALKI İRAN'LA BİR SAVAŞ İSTEMİYOR"

Demokrat Parti’nin başkan aday adaylarından Senatör Elizabeth Warren, New York’ta yaptığı bir konuşmada İran’ın saldırılarına değinerek, “Şu anda kalbim ve dualarım Irak’taki ve dünya genelindeki ordu mensuplarımız ve aileleriyle” dedi.

Warren, bu olayın “Ortadoğu’da gerilimi neden düşürmeleri gerektiğinin bir hatırlatıcısı olduğunu” belirtti ve “Amerikan halkı İran’la bir savaş istemiyor” ifadesini kullandı.

BİDEN'A GÖRE, TRUMP SÜRECİ YÖNETEMİYOR

Diğer bir başkan aday adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden da, Philadelphia’da yaptığı açıklamada, İran’ın saldırısının daha önceden tahmin edildiğini belirterek, Trump’ı durumu idare edememekle suçladı.

"SÜLEYMANİ ÖLÜMLERE NEDEN OLAN ZALİM BİR TERÖRİSTTİ AMA ÖLDÜRÜRSENİZ KARŞILIĞI GELİR"

Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Çoğunluk Lideri Steny Hoyer de, “Süleymani’nin ölümünün kimse yasını tutmuyor, çok sayıda can kaybına neden olan zalim bir teröristti. Ama bunu yaptığınızda (Süleymani’nin operasyonla öldürülmesi) bunun bir karşılığının gelmesine kimse şaşırmamalı” diye konuştu.

"İRAN, AMERİKALILARI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK İSTİYOR"

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da bir açıklama yaptı ve birlik çağrısında bulundu. Twitter üzerinden mesaj paylaşan Rubio, İran’ın Amerikalılar’ı birbirine düşürmek istediğini belirterek, “Amerikan politikalarını tartışmanın zamanı gelecek. Bu gece ABD ve müttefik askerler bir ulus devlet tarafından doğrudan saldırıya uğradı. Amerikalılar onlara destek olmak, korumak ve uygun yanıtı vermek için bir araya gelmeli” diye yazdı.

Amerika'nın Sesi

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