ABD'de Irak'taki üslerini korumak için Patriot sistemi kuruyor

  • Bist 100
    122883
  • Dolar
    5,9315
  • Euro
    6,5814
  • Altın
    296,1710
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ocak ayı otomobil kampanyaları Ocak ayı otomobil kampanyaları
Askerlik yeri nasıl öğrenilir? 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri nasıl öğrenilir? 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Angela Merkel yarın Türkiye'ye geliyor Angela Merkel yarın Türkiye'ye geliyor
Marca'dan İsmail Köybaşı haberi: 1 günlük kral Marca'dan İsmail Köybaşı haberi: 1 günlük kral
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist sınır dışı edildi
Bakan Kasapoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etti Bakan Kasapoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etti
NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız
Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde salgın paniği: 'Kırmızı alan' kapatıldı Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde salgın paniği: 'Kırmızı alan' kapatıldı
Esed ve Rus uçakları İdlib'in Eriha ilçesini vurdu: 6'sı çocuk, 8 sivil yaralandı Esed ve Rus uçakları İdlib'in Eriha ilçesini vurdu: 6'sı çocuk, 8 sivil yaralandı
2020 LGS örnek sorular yayınlandı mı? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS örnek sorular yayınlandı mı? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak?
Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde
TİM Başkanı Gülle: 'Turkey' yerine bundan sonra 'Türkiye' kullanacağız TİM Başkanı Gülle: 'Turkey' yerine bundan sonra 'Türkiye' kullanacağız
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Terör örgütü PKK'nın inleri deşifre edildi Terör örgütü PKK'nın inleri deşifre edildi
Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm' Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm'
Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm' Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm'
Türkiye'de insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliği hayata geçirildi Türkiye'de insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliği hayata geçirildi
Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan şirket çalışanları emekletildi: Yemin ederim, ben sorumluyum Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan şirket çalışanları emekletildi: Yemin ederim, ben sorumluyum
Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi
TOKİ'den Yeni Eskişehir Stadyumu'yla ilgili açıklama TOKİ'den Yeni Eskişehir Stadyumu'yla ilgili açıklama
İtalya'da mahkeme 'giyinmek için harcanan zaman da mesainin parçası' dedi İtalya'da mahkeme 'giyinmek için harcanan zaman da mesainin parçası' dedi
İrem Sak'ın sevgili kriteri: Nefes alsın yeter! İrem Sak'ın sevgili kriteri: Nefes alsın yeter!
Yıldız Tilbe imaj değiştirdi! Çok yakışıklı olmuşsun abla, askere mi gidiyorsun? Yıldız Tilbe imaj değiştirdi! Çok yakışıklı olmuşsun abla, askere mi gidiyorsun?
Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Gülşah Saraçoğlu neden yok? Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Gülşah Saraçoğlu neden yok?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ocak 2020 Perşembe 13:09:16 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 13:12:54

ABD'de Irak'taki üslerini korumak için Patriot sistemi kuruyor

ABD'nin, İran'ın yeniden bir füze saldırısı gerçekleştirmesi ihtimaline karşı Irak'taki askeri üslerini korumak için Patriot hava savunma sistemi kurmayı değerlendirdiği iddia edildi.

ABD merkezli Fox News'e göre, bir Pentagon yetkilisi, İran'ın yeniden bir füze saldırısı gerçekleştirmesine düşük ihtimalle baktıklarını ifade etti. 

AA'da yer alan haberde yetkili, yine de, Irak'taki üslerin korunması kapsamında Patriot hava savunma sisteminin kurulmasının yüksek olasılık dahilinde olduğunu söyledi.

Haberde, ABD'nin Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki askeri üslerini korunmak için Patriot sisteminin bulunduğu kaydedildi.

IRAK'TAN TEPKİ

İran'a yakın Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu Milletvekili Kerim Allavi, yerel basına yaptığı açıklamada, Irak Meclisi'nin 5 Ocak'ta ABD askerlerinin varlığını sonlandıran kararını hatırlattı.

Allavi, Pentagon'un üsleri güçlendirmesi veya hava savunma sistemi kurmasının Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesi olduğunu söyledi.

ABD'nin ülkedeki askeri varlığının yasal olmadığını belirten Allavi, hava savunma sisteminin kurulmasını da kabul etmediklerini kaydetti.

ABD'NİN IRAK'TAKİ HAVA ÜSLERİ

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede 9 askeri üssü olduğu biliniyor.

ABD, Aralık 2011'de Irak'taki tüm askerlerini çekti ancak terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve Bağdat hükümetinin daveti üzerine 2014'te yeniden Irak'a asker gönderdi.

Washington'un açıkladığı resmi verilere göre, Irak'ta toplam 5 bin 200 ABD askeri bulunuyor. Irak'taki ABD askeri varlığının büyük bölümü, İran'ın hedef aldığı Ayn el-Esed Üssü'nde konuşlanmış durumda.

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde Ayn el-Esed'in yanı sıra Habaniyye üssü bulunuyor. ABD, başkent Bağdat'ta da uluslararası havalimanındaki Victory Askeri Üssü ile Taci bölgesinde bir üssü, eğitim amaçlı kullanıyor.

Salahaddin vilayetinde Beled Hava Üssü, Kerkük'te K1, Musul'da Kayarra, Erbil'de Harir ve Erbil Uluslararası Havalimanı'nda da ABD'nin üsleri mevcut.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ