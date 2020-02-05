  • Bist 100
    122169
  • Dolar
    5,9868
  • Euro
    6,6090
  • Altın
    300,1920
İstanbul
1 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik'in 54 FETÖ’cüyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibatları tespit edildi Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik'in 54 FETÖ’cüyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibatları tespit edildi
ABD'de geceye damga vurdu! Trump konuştu, Pelosi yırttı ABD'de geceye damga vurdu! Trump konuştu, Pelosi yırttı
Erzurum'da halk otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Erzurum'da halk otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Koronavirüs petrol üreticilerinin gündeminde! Uçak yakıtı satışları geriledi Koronavirüs petrol üreticilerinin gündeminde! Uçak yakıtı satışları geriledi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde veba alarmı! Giriş çıkışlar yasaklandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde veba alarmı! Giriş çıkışlar yasaklandı
Dolar dar bantta sıkıştı Dolar dar bantta sıkıştı
Trump'tan gözdağı: Yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum Trump'tan gözdağı: Yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum
05 Şubat altın fiyatları hızla düşüyor! Gram ve çeyrek altın alış satış ne kadar? 05 Şubat altın fiyatları hızla düşüyor! Gram ve çeyrek altın alış satış ne kadar?
Aralık ayında virüsü tespit edip susturulan doktorda koronavirüs çıktı Aralık ayında virüsü tespit edip susturulan doktorda koronavirüs çıktı
ABD'de ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim’e el basarak, yemin etti ABD'de ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim’e el basarak, yemin etti
Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı! 5 Şubat hava durumu Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı! 5 Şubat hava durumu
Çin'de bir kadın tecavüzden 'bana koronavirüsü bulaştı' diyerek kurtuldu Çin'de bir kadın tecavüzden 'bana koronavirüsü bulaştı' diyerek kurtuldu
CHP'nin belediye araçlarını mitinglerde bedava kullandığı ortaya çıktı CHP'nin belediye araçlarını mitinglerde bedava kullandığı ortaya çıktı
Almanya darbeci Sisi'ye verdiği ödülü geri çekti Almanya darbeci Sisi'ye verdiği ödülü geri çekti
İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri! İptal edilen seferler hangileri? İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri! İptal edilen seferler hangileri?
Memura 3.658 emekliye 2.767 TL! 2020 güncel memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Memura 3.658 emekliye 2.767 TL! 2020 güncel memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı
BUDO'dan sefer iptalleri BUDO'dan sefer iptalleri
Esed'ın Türk askerlerini şehit etmişti! ABD'den son dakika Türkiye açıklaması Esed'ın Türk askerlerini şehit etmişti! ABD'den son dakika Türkiye açıklaması
Görev zararı yalanına rekor kârla cevap! Kamu bankalarından rekor kar! Görev zararı yalanına rekor kârla cevap! Kamu bankalarından rekor kar!
İdlib Serakib'de Mehmetçik ile rejim arasındaki mesafe 1 kilometre! İdlib Serakib'de Mehmetçik ile rejim arasındaki mesafe 1 kilometre!
Koronavirüs felaketi giderek büyüyor! 24 saatte 65 kişi öldü Koronavirüs felaketi giderek büyüyor! 24 saatte 65 kişi öldü
Bakan Murat Kurum: Ne pahasına olursa olsun dönüşümü yapacağız Bakan Murat Kurum: Ne pahasına olursa olsun dönüşümü yapacağız
İsrail ve BAE'nin Beyaz Saray'da gizlice toplandığı öne sürüldü İsrail ve BAE'nin Beyaz Saray'da gizlice toplandığı öne sürüldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Şubat 2020 Çarşamba 09:17:09 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 09:47:50

ABD'de ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim’e el basarak, yemin etti

Paterson Polis Teşkilatı'nda 32 yıldır görev yapan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediyesinde düzenlenen törenle yemin ederek, resmen görevine başladı. 228 yıllık tarihi binada düzenlenen törende daha sonra Baycora, Kur'an-ı Kerim’e el basarak, yemin etti.

Paterson Polis Teşkilatı'nda 32 yıldır görev yapan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediyesinde düzenlenen törenle yemin ederek, resmen görevine başladı.

Türk diplomatik misyonundan temsilcilerin yanı sıra, New York ve New Jersey’de yaşayan Türk toplumu üyeleri, Paterson yönetiminden üst düzey yetkililer ve Baycora’nın ailesi ve yakınlarının katıldığı yemin töreni, Amerikan milli marşı ve dua ile başladı.


Törende bir konuşma yapan Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Amerika’da bugün tarih yazdıklarını belirterek, “Baycora, Paterson şehrinin ilk Türk, ilk Müslüman, ilk kimya mühendisi eğitimli emniyet müdürü oluyor.” dedi.

Sayegh, Baycora’nın uzun yıllar polis teşkilatında süren gayretlerinden dolayı bu görevi hak ettiğini belirterek, “Baycora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir. Bu Paterson’ın zaferidir, Amerika’yı evi bilen göçmenlerin zaferidir.” ifadelerini kullandı.


- 'PATERSON, ESAS AMERİKA'DIR'

228 yıllık tarihi binada düzenlenen törende daha sonra Baycora, Kur'an-ı Kerim’e el basarak, yemin etti.

Baycora, burada yaptığı konuşmada, Paterson'un yarım yüzyıllık evi olduğunu belirterek, “Bu şehri seviyorum. Paterson, etnik gruplarıyla, çoğulcu yapısıyla, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla esas Amerika'dır.” dedi.

Paterson şehrine hizmet etmekten mutluluk duyacağını anlatan Baycora, şehri suç ve uyuşturucudan kurtarmak ve daha güvenli bir şehir haline getirmek için çok çalışacağını söyledi.


Baycora, törenin sonunda Türkçe yapılan duanın ardından, tebrikleri kabul etti.

Türk olmasından ve doğduğu ülkeden dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Baycora, "Bugün çok mutluyum. Burada yaşadığımız olay, dünyanın neresinden gelirseniz gelin, bu ülkede fırsatlar olduğunun ispatıdır." diye konuştu.

- 32 YILDIR PATERSON POLİS TEŞKİLATI'NDA ÇALIŞIYOR

Eskişehir'de doğan ve küçük yaşta Amerika’ya giden Baycora, Paterson şehrinde büyüdü. New Jersey Rutgers Üniversitesi'nde kimya mühendisliği alanında diploma alan Baycora, 1988 yılında Paterson Polis Teşkilatı'na katıldı.

32 yıldır Paterson Emniyeti'nde görev yapan iki çocuk babası Baycora, yaklaşık 150 bin nüfusu bulunan Paterson şehrinin güvenlik ve asayişinden sorumlu olacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ