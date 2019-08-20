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20 Ağustos 2019 Salı 10:58:01 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 10:59:09

ABD'de göçmen merkezlerinde tutulanlar Trump yönetimine dava açtı

ABD'de geçici gözetim merkezlerinde tutulan 15 göçmen, merkezlerdeki sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri yargıya taşıdı.

ABD'de geçici gözetim merkezlerinde tutulan bir grup göçmen, tıbbi bakım konusundaki yetersizlikler ve engellilere gerekli olanakların sağlanmadığı gerekçesiyle ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresine (ICE) dava açtı.

ABD 9. Bölge Mahkemesine açılan davada, ICE'nin özel işletmeler eliyle veya ceza ve tevkif kurumlarından kiralama yoluyla işlettiği farklı gözetim merkezlerinde iltica başvurusu işlemlerinin sonuçlanmasını bekleyen 15 göçmen, sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri ve diğer şikayetleri dile getirdi.

Dava dilekçesinde aralarında California eyaletinin Adelanto kentinde özel olarak işletilen gözetim merkezi ile Colorado eyaletinde gözetim merkezi olarak kullanılan Teller İl Hapishanesinin bulunduğu 8 ayrı tesisteki koşullar hakkında şikayetler yer aldı.

Ameliyat olamadığı için görme kaybı

Dilekçede müştekilerden 57 yaşındaki Ürdün vatandaşı Faruk Abdullah Ferhat'ın, Adelanto'daki tesiste 2 yıldan fazla zamandır tutulduğu, nisan ayında sol gözünde bir rahatsızlık ortaya çıktığı, dışarıdan gelen doktorun ameliyat olması gerektiğini söylemesine rağmen tesiste tedavi göremediği için gözünde görme kaybı meydana geldiği aktarıldı.

Ferhat'a ayrıca sırt ve diz ağrıları nedeniyle bir tekerlekli sandalye temin edildiği ancak bir ay sonra şikayetleri devam ettiği halde geri alındığı ifade edildi.

Aynı tesiste kalan bir başka göçmen de tesisteki görevlilerden birinden şikayetçi olduğu için bir ay diğer göçmenlerden ayrılarak tecrit bölümünde tutulduğunu belirtti.

Şizofreni ve bipolar tedavisi yapılmadı

Hayatının büyük bölümünü ABD'de geçiren 29 yaşındaki Meksikalı bir göçmenin de şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisi görürken, mayıs ayında gözetim merkezine yerleştirildiği, bu tarihten itibaren tedavisinin aksaması nedeniyle durumunun kötüleştiği kaydedildi.

ICE yetkilileri dava hakkında yorum yapmazken, gözetim merkezlerindeki göçmenlere kapsamlı sağlık bakımı sağlandığını ve merkezlerde kalan göçmenlerden geçici sürelerde tek başına tutulanların oranının yalnızca yüzde 1 olduğunu savundu.

Davacılar ve onları destekleyen göçmen ve engelli hakları savunucusu kurumlar, göçmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesini ve koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye düzensiz göç akışını durdurmak için tedbir olarak kurulmasına karar verilen göçmenlik merkezlerinde tutulan kişilerin sayısının 55 bini bulduğu tahmin ediliyor.

(AA)

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